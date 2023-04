6 Motor Termahal di Dunia, Harganya Mencapai US$11 Juta

Bisnis.com, JAKARTA - Harga motor rata-rata lebih terjangkau dibandingkan dengan harga mobil. Tetapi ternyata ada juga motor termahal di dunia yang harganya sangat fantastis.

Harganya yang mahal biasanya karena motor tersebut memiliki fitur yang sangat canggih.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Wealthy Gorilla, berikut ini daftar motor dengan harga termahal di dunia.

Daftar Motor Paling Mahal di Dunia

1. Neiman Marcus Limited Edition Fighter (US$11 Juta)

Motor termahal di dunia di dunia yang pertama ada Neiman Marcus Limited Edition Fighter. Motor ini langsung dibuat dengan tangan atau handmade oleh rumah modifikasi yaitu Confederate Motor Co.

Tampilan belakang dari motor ini juga dibiarkan terbuka. Hal tersebut membuat roda suspensi bisa terlihat dengan. Motor ini hanya dibuat sebanyak 45 unit saja. Harganya juga sangat fantastis yaitu US$11 juta.

2. 1949 E90 AJS Porcupine (US$7 Juta)

Harga motor termahal di dunia yang kedua yaitu motor 1949 E90 AJS Porcupine. Motor Ini hanya diproduksi 4 unit saja di dunia. Motor ini memiliki harga yang sangat fantastis yaitu sebesar sebesar US$ 7 juta ini atau senilai dengan 104,21 miliar per unitnya.

Pada tahun 1949, motor ini menjadi karya yang sangat luar biasa karena konfigurasi dari mesinnya cukup kompleks.

Motor 1949 E90 AJS Porcupine ini juga dilengkapi mesin 4 tak 500 cc yang memiliki tenaga sebesar 40 BHP atau break horse power. Meskipun memang motor ini termasuk motor jadul tetapi nilai dari motor ini masih sangatlah tinggi.

3. Ecosse ES1 Spirit (US$ 3,6 Juta)

Motor termahal di dunia selanjutnya yaitu Ecosse ES1 Spirit dengan harga yang tak kalah fantastis yaitu setara dengan 53,26 miliar. Motor ini bisa melaju kencang sampai 379 km per jam. Selain itu juga motor ini mempunyai mesin 4 silinder v-silinder (V4) 4 tak dengan kekuatan 200.000 horse power.

4. The Yamaha BMS Chopper - US$ 3 Juta

The Yamaha BMS Chopper merupakan motor termahal ke-4 yang ada di dunia di Tahun 2022. Harga dari motor ini yaitu US$ 3 juta. Bahkan hampir seluruh dari body The Yamaha BMS Chopper terlapisi Oleh emas 24 karat. Motor ini memiliki mesin dengan kapasitas 1700 cc dan jok yang dilapisi oleh bludru merah.

5. Harley Davidson Cosmic Starship (US$ 1,5 Juta)

Motor dengan harga termahal di dunia kelima ada Harley Davidson cosmic Starship. Motor ini bahkan dilukis oleh seniman terkenal yaitu Jack Armstrong di tahun 2012.

Harley Davidson Cosmic Starship ini menjadi motor yang pertama kali dipamerkan pada Bartels Harley Davidson yang bertempat di California Oktober 2010. Motor termahal di dunia ini dibanderol dengan harga yang juga tak kalah fantastis yaitu US$ 1,5 juta.

6. Dodge Tomahawk V10 Superbike (US $ 550.000)

Motor termahal di dunia selanjutnya yaitu motor dari Dodge Tomahawk V10 Superbike dengan harga jual mencapai US$ 550.000. Motor dengan berat 680 kg ini memiliki kapasitas mesin yang bisa mencapai 8,3 liter.

Kapasitas mesin yang besar tersebut membuat motor Dodge Tomahawk V10 Superbike ini punya daya sampai 500 horsepower. Motor ini dapat melaju sampai 675 km per jam.

Itulah 6 motor termahal di dunia dengan harga yang sangat fantastis.

