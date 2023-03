Simak! Skema Kredit Toyota All New Agya dan Agya GR Sport di Auto2000

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA- Toyota Astra Motor atau TAM telah meluncurkan produk anyar All-New Agya dan All-New Agya GR Sport pada gelaran IIMS 2023. Menyusul kemudian, pada gelaran GJAW 2023, TAM merilis harga Agya anyar tersebut.

Para konsumen pun sudah bisa meminang All New Agya dan Agya GR Sport. Secara keseluruhan, terdapat 5 tipe All-New Agya dan All-New Agya GR Sport.

Terdiri atas All New Agya E M/T. All New Agya G M/T, All New Agya G CVT, All New Agya GR Sport M/T, dan All New Agya GR Sport CVT, disertai ada dua pilihan warna one tone dan dual tone.

Auto2000 selaku diler Toyota pun telah merilis skema kredit All New Agya dan Agya GR Sport. Konsumen ditawarkan skema kredit dengan fleksibilitas yang tinggi, yakni down payment (DP) mulai dari 20 persen dan tenor angsuran hingga 5 tahun.

Berikut skema kredit All New Agya dan Agya GR Sport di Auto2000:

ALL NEW AGYA 1.2 G CVT

OTR Jakarta Plat B = 191.400.000

TDP = 40.430.000

Angsuran = 4.281.000 x 60 (5 Tahun ADDB)

ALL NEW AGYA 1.2 G M/T

OTR Jakarta Plat B = 175.400.000

TDP = 37.230.000

Angsuran = 3.952.000 x 60 (5 Tahun ADDB)

ALL NEW AGYA 1.2 E M/T

OTR Jakarta Plat B = 167.900.000

TDP = 35.730.000

Angsuran = 3.783.000 x 60 (5 Tahun ADDB)

ALL NEW AGYA 1.2 GR CVT ONE TONE

OTR Jakarta Plat B = 253.500.000

TDP = 52.850.000

Angsuran = 5.603.000 x 60 (5 Tahun ADDB)

ALL NEW AGYA 1.2 GR CVT TWO TONE

OTR Jakarta Plat B = 256.000.000

TDP = 53.350.000

Angsuran = 5.658.000 x 60 (5 Tahun ADDB)

ALL NEW AGYA 1.2 GR M/T ONE TONE

OTR Jakarta Plat B = 237.500.000

TDP = 49.650.000

Angsuran = 5.288.000 x 60 (5 Tahun ADDB)

ALL NEW AGYA 1.2 GR M/T TWO TONE

OTR Jakarta Plat B = 240.000.000

TDP = 50.150.000

Angsuran = 5.344.000 x 60 (5 Tahun ADDB)

Syarat dan ketentuan berlaku, harga tidak mengikat, dan untuk penjelasan lebih lengkap dapat mengunjungi cabang Auto2000 terdekat.

