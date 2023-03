Lebih Murah dari Agya Baru, Ini Daftar Harga All New Daihatsu Ayla

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) resmi meluncurkan harga All New Daihatsu Ayla dalam ajang Gaikindo Jakarta Autoweek atau GJAW 2023. Harga dibanderol mulai dari Rp134 juta hingga Rp184 juta.

Marketing and Corporate Planning Director PT ADM Sri Agung Handayani mengatakan, harga tersebut sebagai upaya dalam menggaet kelompok first buyer di Indonesia.

"Kami selalu menghadirkan produk untuk memudahkan pelanggan kami untuk mendapatkan mobil Daihatsu dan yang terpenting lagi kendaraan ini [All New Daihatsu Ayla] dibuat dari Indonesia untuk Indonesia," ungkap Agung dalam GJAW 2023, Jumat (10/3/2023).

All New Daihatsu Ayla merupakan mobil yang paling baru meluncur di antara mobil lainnya. Generasi terbaru Ayla ini resmi diperkenalkan pada pertengahan Februari 2023.

Low cost green car (LCGC) teranyar Daihatsu ini dibekali dengan platform baru DNGA yang memiliki beragam keunggulan, seperti teknologi terkini, berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan lebih efisien dibandingkan generasi sebelumnya.

Dalam hal desain, tampilan eksterior All New Astra Daihatsu Ayla tampil powerful dan agresif, ditambah desain baru alloy wheel 14 inch, dan fitur terkini seperti LED headlamp membuat tampilan All New Ayla semakin modern dan aerodinamis.

Pada sisi interior, Agung mengataka, mobil ini tampil sporty dengan mode advance feeling memberikan sensasi berkendara lebih nyaman yang ditambah area kabin dan bagasi lebih luas.

"Compact tapi luas, inilah yang menjadi keunggulan All New Daihatsu Ayla," tambah Agung.

Bicara soal performa, All New Astra Daihatsu Ayla sudah disematkan dengan dua pilihan mesin baru, yakni 1.2L WA-VE, dan 1.0L VVT-i yang diklaim mampu memberikan akselerasi responsif dengan standar EURO 4 sehingga lebih ramah lingkungan.

All New Ayla juga dilengkapi dengan transmisi D-CVT (dual mode continuously variable transmission), membuat akselerasi kendaraan lebih halus, dan bahan bakar yang lebih efisien.

Sementara itu, dalam ajang yang sama, PT Toyota Astra Motor (TAM) juga resmi mengumumkan harga produk LCGC-nya, yakni All New Agya. Toyota membanderol All New Agya mulai dari Rp167,9 dan varian GR Sport Rp237,5 juta.

Berikut daftar harga All New Daihatsu Ayla :

1. Ayla 1.0 M Rp134 juta.

2. Ayla 1.0 X Rp152,8 juta - Rp166,9 juta.

3. Ayla 1.2 R Rp169,9 juta - Rp184 juta.

