Resmi! Toyota Umumkan Harga All New Agya Mulai dari Rp167 Juta

Bisnis.com, JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) resmi mengumumkan harga All New Agya di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023. Toyota membanderol All New Agya mulai dari Rp167,9 dan varian GR Sport Rp237,5 juta.

Marketing Director PT TAM Anton Jimmi Suwandy mengatakan kedua varian ini sudah mengalami peningkatan lebih baik dari sebelumnya, dari mulai mesin, transmisi bahkan suspensi.

"Hari ini All New Agya dan varian GR- Sport sudah resmi memasarkan di seluruh Indonesia," kata Anton dalam ajang GJAW 2023, Jumat (10/3/2023).

Bicara soal spesifikasi, All-New Agya mendapatkan pembaruan secara menyeluruh untuk meningkatkan efisiensi mesin dan menawarkan performa yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Toyota Agya teranyar ini juga dilengkapi dengan mesin baru berkode WA-VE dengan kubikasi 1.200 cc 3-silinder Dual VVT-i.

Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 88 PS pada 6.000 rpm dan torsi 11,52 Kgm pada 4.500 rpm. Mesin 3-silinder yang tersemat pada Agya diklaim memiliki keunggulan dan kelebihan berupa efisien dalam mengolah bahan bakar dan memproduksi torsi lebih tinggi.

"Spring rate dibuat lebih meredam sehingga body roll angle lebih baik sekitar 30 persen, dan steering respons meningkat 50 persen sehingga handling-nya lebih baik dari generasi sebelumnya," ujar Anton.

Karakter torsi kuat yang didapatkan sejak putaran mesin rendah tersebut memberikan akselerasi lebih cepat dan sigap dari model sebelumnya tanpa mengorbankan konsumsi bahan bakar.

Adapun, penggunaan platform terbaru ini memberikan ruang untuk memperbesar dimensi kabin dengan menjaga bodi tetap kompak dengan dimensi baru Agya yang memiliki panjang 3.760 mm, lebar 1.665 mm, tinggi 1.505 mm dan wheelbase 2.525 mm.

Sementara itu, untuk varian GR Sport All New Agya, dibekali dengan aero kit yang dipasangkan pada eksterior, penambahan downforce kendaraan juga mobil ini bermanuver dengan stabil dan lincah tanpa khawatir kehilangan kendali.

Selanjutnya, karena mobil ini mewarisi DNA motorsports TOYOTA GAZOO Racing (TGR), perubahan lanjutan dilakukan pada sistem suspensi dan EPS yang diracik agar mobil sanggup memberikan daya redam lebih maksimal dan peningkatan kelincahan saat bermanuver dibanding model standar.

Sebagai informasi, rentang harga All New Agya versi standar Rp167, 9 juta hingga Rp191,4 juta, sedangkan versi GR Sport Rp237,5 hingga Rp256 juta.

