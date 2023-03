Isuzu Astra (IAMI) Bidik Nilai Pasar Logistik yang Tembus US$104 Miliar

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) menyampaikan kondisi industri sektor logistik tengah mengalami perkembangan pesat, diprediksi akan mencatat nilai transaksi US$104 miliar pada 2025.

President Director Isuzu Astra Ernando Demily mengatakan pertumbuhan sektor logistik disebabkan oleh disrupsi e-commerce yang akan menjadi pemicu tumbuhnya penjualan kendaraan niaga.

“Kami selaku manufaktur dan distributor kendaraan Isuzu di Indonesia terus berupaya menangkap peluang yang ada, sehingga kami berhasil mencapai performa yang fantastis di tahun 2022. Kami berhasil mencatatkan angka all-time high dengan Retail Sales sebanyak 33.715 unit di tahun 2022, serta utilisasi pabrik sebesar 86 persen,” ujar Ernando dalam ajang GJAW 2023, dikutip Sabtu (11/3/2023).

Lebih lanjut, Ernando menambahkan bahwa dengan berbagai animo yang ada pada tahun ini, Isuzu tengah mewaspadai adanya ancaman resesi yang sangat mungkin mengganggu sektor logistik.

Kendati demikian, dia optimistis sektor industri komoditas mulai dari sawit, batu bara, hingga kurir masih akan mencatatkan tren pertumbuhan ke depannya.

“Kami yakin bahwa pasar otomotif di Indonesia akan terus mencatatkan pertumbuhan yang menggembirakan dengan sektor-sektor industri seperti komoditas sawit, batu bara, logistik, cold chain, hingga kurir yang juga masih akan terus bertumbuh. Namun kami juga akan tetap waspada terhadap semua kemungkinan yang bisa saja terjadi,” tutur Ernando.

Sebagai informasi, Isuzu hadir dalam pameran otomotif GJAW 2023. Dalam hal ini, Isuzu Astra turut berpartisipasi kedua kalinya dan membawa tema pertambangan yang berlokasi di booth Hall A3 JCC, Senayan.

Adapun, Isuzu menampilkan beberapa model kendaraan mulai dari Traga dengan aplikasi Bengkel Isuzu Berjalan, All New Isuzu D-Max DC Double Cabin dan All New Isuzu D-Max Single Cabin.

Selain itu, Isuzu Astra juga akan menggelar serangkaian acara pada GJAW 2023, mulai dari Gathering Komunitas, Media Workshop, Podcast dengan influencer dan pelaku bisnis agrikultur serta pengenalan fitur baru di aplikasi MyIsuzuID.

Baca Juga : Ini Alasan Isuzu Belum Mau Pasarkan Elf Listrik di Indonesia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News