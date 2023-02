Digelar Besok! Ini Keseruan IIMS 2023, Banjir Mobil Baru hingga Konser Musik

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) akan berlangsung di JIExpo Kemayoran pada 16-26 Februari 2023.

IIMS 2023 mengusung tagline "BOOST" yang artinya 'Bringing Opportunity for Otomotive Society Together', dengan mengangkat tema tersebut, Dyandra Promosindo selaku promotor mengharapkan gelaran ini bsia mendorong pertumbuhan industri otomotif pada 2023.

Berikut daftar keseruan IIMS 2023:

1. Brand atau Merek Otomotif yang Siap Mejeng di IIMS 2023

Brand yang sudah dipastikan hadir pada pameran otomotif tersebut di antaranya dari deretan roda empat yakni Astra Daihatsu, BMW, Chery, DFSK, Esemka, Honda, Hyundai, Jeep, Mitsubishi, MG, Prestige, Subaru, Suzuki, Toyota, dan Wuling plus lima merek lainnya dari Indomobil Group yaitu Audi, Citroen, KIA, Nissan, Volkswagen (VW).



Sementara untuk brand sepeda motor akan diramaikan oleh Astra Honda Motor, Benelli-Keeway, Energica, Husqvarna, Italjet, Kawasaki, KTM, Moto Bologna Passione (MBP), Niu, Royal Alloy, Royal Enfield dan Yamaha. Sedangkan merek kendaraan listrik roda dua diikuti oleh Alva, Gelis, Gesits, Ion Mobility, Ofero, Polytron, Rakata, Selis, Smartby dan United.

Sebagai salah satu highlight, Yadea yang merupakan brand roda dibawah naungan Indomobil Group, pertama kali memamerkan produk di IIMS 2023.

2. Area Khusus Kendaraan Listrik



IIMS 2023 akan menghadirkan area atau hall khusus untuk kendaraan yang ramai dibicarakan publik, yakni kendaraan listrik.

Project Manager IIMS 2023 Rudi MF mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan area khusus untuk kendaraan elektrik. Pada area ini, pengunjung dapat melihat kendaraan ramah lingkungan saat ini dari berbagai macam brand.

"Untuk para pecinta kendaraan elektrik, kita akan hadirkan satu hall penuh yang berlokasi di Hall C2 dan sudah beserta area pengujian kendaraan untuk para pengunjung," kata Rudi beberapa waktu lalu.

3. Target Transaksi Capai Rp3,8 Triliun



Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga menambahkan bahwa jumlah produsen otomotif yang berpartisipasi pada pagelaran kali ini sudah bertambah dibanding tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, penyelenggara sudah menargetkan transaksi lebih besar dari tahun lalu.



"Tahun ini lebih besar dan brand lebih banyak khususnya untuk roda dua. Kami menargetkan target transaksi sebesar Rp 3,8 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun lalu yang mencapai Rp3,4 triliun," ungkap Rudi.

4. Konser Musik IIMS 2023

Selain menghadirkan pameran otomotif, IIMS 2023 juga akan dimeriahkan oleh berbagai brand aksi panggung dari berbagai musisi tanah air melalui IIMS Infinite Live.

"IIMS Infinite Live di IIMS nanti jadinya akan ada konser setiap harinya selama 11 hari itu," kata Presiden Direktur PT Dyandra Promosindo Daswar Marpaung.

Panggung IIMS Infinite Live ini nantinya bakal digelar di area outdoor JIEXPO, dan akan dimulai dari sore menjelang malam untuk menemani pengunjung dalam berbelanja perlengkapan otomotif maupun kendaraan baru.

Artis yang akan tampil dipanggung Infinite Life seperti Ananda Badudu Feat. Monita Tahalea, The Adams, Ari Lasso, The Changcuters feat Nidji, Dewa 19 Feat. Virzha, Dikta Wicaksono, For Revenge, God Bless, Hivi!.

Akan hadir juga kolaborasi Isyana Sarasvati feat Deadsquad. Kemudian, JKT 48, J-rocks, Juicy Lucy, Kunto Aji, Last Child, Nadin Amizah, Parade Hujan, Project Pop feat. Alvin Witarsa (Project Popchestra), Reality Club, Rizky Febian, The Sigit, Soegi Bornean, Vierratale feat RE:UNION, Yovie & Nuno dan Yura Yunita. dan malam puncak, IIMS Infinite Live akan disemarakan oleh Dewa 19 feat Virzha.

