Meluncur Berurutan Jelang IIMS 2023, Ini Perbandingan Agya dan Ayla

Bisnis.com, JAKARTA – Mobil LCGC kembar dari PT Toyota Astra Motor (TAM) dengan All New Agya dan PT Astra Daihatsu Motor (ADM) All New Ayla yang meluncur jelang IIMS 2023 masih memiliki perbedaan. Apalagi, jika dibandingkan dengan produk serupa dari perusahaan mobil Malaysia, Perodua yang meluncurkan generasi terbaru Axia.

Lantas bagaimana perbandingan ketiga mobil kembar ini?

1. All New Toyota Agya

Meluncur pada Senin (13/2/2023), All New Agya mendapatkan pembaruan secara menyeluruh untuk meningkatkan efisiensi mesin, dan juga menawarkan dan performa yang lebih baik dari generasi sebelumnya.

Agya teranyar ini sekarang dilengkapi dengan mesin baru berkode WA-VE dengan kubikasi 1.200 cc 3-silinder Dual VVT-i. Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 88 PS pada 6.000 rpm dan torsi 11,52 Kgm pada 4.500 rpm.

Mesin 3-silinder yang tersemat pada Agya diklaim memiliki keunggulan dan kelebihan berupa efisien dalam mengolah bahan bakar dan memproduksi torsi lebih tinggi dari generasi sebelumnya.

Karakter torsi yang kuat dapat didapatkan sejak putaran mesin rendah tersebut memberikan akselerasi lebih cepat dan sigap dari model sebelumnya tanpa mengorbankan konsumsi bahan bakar.

Adapun, penggunaan platform terbaru ini memberikan juga ruang untuk memperbesar dimensi kabin dengan menjaga bodi tetap kompak dengan dimensi baru Agya yang memiliki panjang 3.760 mm, lebar 1.665 mm, tinggi 1.505 mm dan wheelbase 2.525 mm.

2. Perodua Axia

Dikutip paultan.org Rabu (15/2/2023), sehari setelah peluncuran generasi terbaru Toyota Agya di Indonesia, kembarannya di Malaysia, Perodua Axia resmi diperkenalkan ke publik pada Selasa (15/2/2023). Sama seperti All New Agya, Perodua Axia generasi terbaru ini hadir dengan ubahan secara menyeluruh menyeluruh.

Misalnya, mobil LCGC ini memiliki tampilan desain yang gagah dan lekukan tegas menjadi poin utama generasi terbaru Perodua Axia. Secara dimensi, generasi terbaru Perodua Axia, memiliki Panjang mencapai 3.760 mm, lebar 1.665 mm, tinggi 1.495 mm, serta wheelbase atau jarak sumbu roda di 2.5.25 mm.

Dari sisi mesin, apabila Toyota Agya akan menggunakan mesin 1.200 cc 3 silinder, Perodua Axia justru menggunakan mesin 1.000 cc, 3 silinder bawaan generasi sebelumnya. Mesin tersebut menghasilkan tenaga 67 Hp dan torsi 91 Nm yang dipadukan dengan transmisi D-CVT tanpa opsi transmisi manual.

3. All New Daihatsu Ayla

All New Daihatsu Ayla merupakan mobil yang paling baru meluncur di antara mobil lainnya. Generasi terbaru Ayla ini resmi diluncurkan Kamis (15/2/2023) dengan mengusung tagline ‘Exciting Entry Hatchback’.

LCGC teranyar Daihatsu ini dibekali dengan platform baru sama seperti Toyota Agya sehingga memiliki beragam keunggulan seperti teknologi terkini, berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan lebih efisien dibanding generasi sebelumnya.

Dalam hal desain, tampilan eksterior All New Astra Daihatsu Ayla tampil powerful, dan aggressive, ditambah desain baru alloy wheel 14 inch, dan fitur terkini seperti LED Headlamp membuat tampilan All New Ayla semakin modern, dan aerodinamis.

Pada sisi interior, All New Ayla juga tampil sporty dengan mode advance feeling memberikan sensasi berkendara lebih nyaman yang ditambah area kabin dan bagasi lebih luas.

Bicara soal performa, All New Astra Daihatsu Ayla sudah disematkan dengan 2 pilihan mesin baru, yakni 1.2L WA-VE, dan 1.0L VVT-i yang diklaim mampu memberikan akselerasi responsif dengan standar EURO 4, sehingga lebih ramah lingkungan.

All New Ayla juga dilengkapi dengan transmisi D-CVT (Dual Mode Continuously Variable Transmission), membuat akselerasi kendaraan lebih halus, dan bahan bakar yang lebih efisien.

Harga Mobil Agya, Ayla, dan Axia

Meski telah diluncurkan secara resmi, All New Toyota Agya dan All New Daihatsu Ayla masih belum memiliki banderol harga. Namun, berbeda dengan dua kembarannya, Perodua Axia sudah ditetapkan harga mulai dari 38.600 Ringgit atau setara Rp 134,6 juta dan varian tertinggi seharga 49.500 Ringgit atau Rp 172,6 juta.

Kemudian, jika mengacu pada pernyataan Wakil Presiden PT TAM Henry Tanoto yang mengungkapkan bahwa harga mobil teranyarnya akan berada di kisaran mobil LCGC yang sudah dipasarkan di Indonesia. “Ya kan ini tetap di LCGC segmen, walaupun dengan perubahanya tapi dipastikan masih masuk LCGC skinnya,” ungkap Henry beberapa waktu lalu.

Alhasil, jika mengacu harga Perodua Axia yang berkisar seratusan juta dan ditambah dengan ciri khas mobil LCGC yang memiliki harga terjangkau. Maka kemungkinan besar harga All New Toyota Agya dan All New Daihatsu Ayla berkisar Rp100-Rp200 juta.

