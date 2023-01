Punya 20 Mekanik, Selis (SLIS) Janji Tingkatkan Layanan Purna Jual

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – PT Gaya Abadi Sempurna Tbk. (SLIS) memastikan layanan aftersales atau purna jual motor listrik Selis akan ditingkatkan seiring lonjakan permintaan pasar. Saat ini, SLIS mengandalkan keberadaan 20 mekanik untuk mengatasi berbagai kebutuhan konsumen.

Direktur Keuangan SLIS Winson Ng mengatakan jika nantinya subsidi kendaraan listrik berhasil memacu permintaan motor listrik secara signifikan, maka pihaknya akan siap untuk meningkatkan jumlah SDM menangani layanan purna jual.

“Jika produksi dan penjualan meningkat secara signifikan atas subsidi, kami siap untuk menambah SDM. Hingga saat ini kami telah memiliki kurang lebih 20 mekanik,” ujar Winson kepada Bisnis, Senin (30/1/2023).

Jumlah mekanik tersebut sudah disiapkan untuk melayani pelanggan Selis di seluruh Indonesia. Nantinya, jika motor listriknya mengalami kendala maka mekanik tersebut akan menghampiri lokasi pelanggan sesuai dengan permintaan.

“Saat ini telah tersebar di seluruh Indonesia, dan hingga saat ini, kami akan mengirimkan mekanik ke lokasi customer sesuai dengan permintaan,” tambahnya.

Sejauh ini, Selis menawarkan berbagai garansi bagi pelanggan. Garansi itu antara lain, masa satu tahun untuk Dinamo, tiga bulan charger & controller, dan enam bulan garansi baterai, catatannya garansi aktif saat tanggal pembelian, serta hanya berlaku karena cacat produksi.

Baca Juga : Emiten Produsen Motor Listrik (SLIS) Targetkan Raih Penjualan Rp550 Miliar Tahun Ini

Selain itu, Selis juga mengklaim dapat menjamin ketersediaan suku cadang untuk seluruh produk, meskipun telah disetop penjualan maupun produksinya.

“Untuk unit Selis yang sudah discontinue, Selis akan tetap menjamin ketersediaan suku cadang yang mempengaruhi fungsi dari unit kendaraan tersebut,” tulis pihak Selis di situs resmi.

Sebagai informasi, tahun ini Selis optimistis akan mencetak angka penjualan sebesar Rp550 dengan target produksi yang mencapai 120.000 unit.

Baca Juga : Membedah Keuangan Emiten Kendaraan Listrik, GOTO hingga SLIS

Berdasarkan situs resmi Selis, harga motor listrik rakitan lokal itu dibanderol antara Rp13,5 juta hingga Rp31 juta. Selis tipe Neo Scootic menjadi varian termurah motor listrik mereka dengan jarak tempuh 40 km dan mampu melesat 40 km per jam, sedangkan varian termahalnya dalah tipe Go Plus yang memiliki jarak tempuh 70 km dengan kecepatan 80 km per jam.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News