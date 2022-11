Impresi Mitsubishi New Xpander Cross, Intip Sederet Fitur Canggihnya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Mitsubishi New Xpander Cross merupakan MPV Crossover andalan PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) yang memiliki sederet fitur canggih yang disematkan.

Beragam fitur tersebut menunjang impresi berkendara yang mengutamakan aspek kenyamanan dan keselamatan bagi pengendara. Salah satunya, Mitsubishi New Xpander Cross dilengkapi fitur Active Yaw Control (AYC) yang meningkatkan performa mobil saat melahap tikungan.

"Fitur AYC meningkatkan keamanan saat menikung, karena secara optimal mengontrol rem dan ban sehingga lebih aman pada saat menikung," ujar Product Appeal Evaluation Department Mitsubishi Motors, Shinji Suzuki.

Bahkan, ketika dites bermanuver dalam permukaan jalan yang licin, mobil sama sekali tidak terasa gejala oversteer, karena fitur AYC bekerja agar menjaga mobil tetap berada di jalur yang benar. Secara detail, fitur AYC bekerja sama dengan Anti-lock Braking System (ABS) dan Active Stability Control (ASC) untuk mendukung keamanan berkendara di berbagai cuaca dan kondisi jalan.

Selanjutnya, Mitsubishi New Xpander Cross juga meningkatkan performa di bagian suspensinya untuk mendukung kenyamanan berkendara. Meski secara struktur bagian suspensi masih menggunakan tipe MacPherson Strut with Coil Spring pada bagian depan dan Torsion Beam di belakang, saat ini Mitsubishi New Xpander Cross dipasangi shockbreaker belakang yang diperbesar yang mempunyai diameter yang sama seperti milik Pajero Sport.

Ukuran suspensi yang diperbesar itu juga dibarengi dengan perubahan katup (valve) di internal suspensi dengan tipe performa tinggi yang biasanya digunakan pada sedan-sedan mewah Eropa, sehingga mampu memberikan redaman suspensi yang halus. Dengan begitu, maka penumpang akan merasa lebih tenang saat mobil melaju di jalan bergelombang dan tak rata sehingga mengurangi mabuk perjalanan.

Sederet fitur keselamatan canggih lainnya yang tersemat pada Mitsubishi New Xpander Cross yakni Hill Start Assist (HSA) yang mencegah mobil merosot pada tanjakan atau turunan, Pedestrian Protection pada bagian bumper depan, Dual SRS Airbag, Emergency Stop Signal (ESS), dan Reinforced Impact Safety Evolution (RISE) Body.

Tak hanya itu, Mitsubishi New Xpander Cross juga dilengkapi sejumlah peredam terbaru untuk mereduksi suara mesin masuk ke kabin, mulai dari kap mesin, firewall, insulasi di dekat fender sampai kolong mobil yang ditambah penutup. Selain mereduksi suara, engine under guard ini sekaligus juga untuk meminimalisir hambatan udara, sehingga Mitsubishi New Xpander Cross diklaim sebagai salah satu MPV Crossover yang cukup kedap di kelasnya.

Sebagai informasi, Mitsubishi New Xpander Cross tipe MT dibanderol dengan harga mulai Rp 309.950.000 dan Mitsubishi New Xpander Cross tipe Premium CVT yang dibanderol Rp 335.750 (OTR Jabodetabek). Saat ini, ada lebih dari 160 diler resmi Mitsubishi Motors yang tersebar di berbagai seluruh wilayah di Indonesia. Sehingga, konsumen yang ingin membeli Mitsubishi New Xpander Cross dan melakukan perawatan dikeseluruhan proses kepemilikan kendaraan dapat dengan mudah mengunjungi dealer Mitsubishi Motors terdekat.

