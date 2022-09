Pamerkan New Xpander Cross, Ini Target Mitsubishi di GIIAS Surabaya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SURABAYA - PT Mitsubishi Motor Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mematok target penjualan 300 unit pada gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 Surabaya untuk semua modelnya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Director of Sales and Marketing PT MMKSI Tetsuhiro Tsuchida usai memamerkan model teranyar Mitsubishi New Xpander Cross di gelaran GIIAS Surabaya. Target tahun ini, kata Tsuchida, lebih tinggi ketimbang pencapaian penjualan unit Mitsubishi pada GIIAS Surabaya tahun lalu.

"Tahun lalu kami catat pemesanan 250 unit. Tapi tahun ini kami optimis bisa melampaui. Mungkin bisa 300 unit," kata Tsuchida di Surabaya pada Kamis (15/9/2022).

Adapun, target penjualan yang dipasang Mitsubishi di GIIAS Surabaya tak sebanyak seperti pada gelaran GIIAS di ICE BSD beberapa waktu lalu.

Pada GIIAS di ICE BSD Agustus lalu, Mitsubishi mencatatkan surat pemesanan kendaraan atau SPK sebanyak 3.589 unit. Dalam gelaran GIIAS 2022 Surabaya, Mitsubishi turut memamerkan model baru New Xpander Cross.

Sepanjang Januari hingga Juli 2022, model Xpander telah berkontribusi sebesar 63 persen, dan Xpander Cross berkontribusi sebesar 54 persen terhadap penjualan masing-masing model tersebut di provinsi Jawa Timur. Untuk wilayah Jawa Timur, Mitsubishi New Xpander Cross dipatok dengan harga Rp 315,1 juta sampai Rp 340,7 juta.

"Diharapkan dengan peluncuran New Xpander Cross, area Surabaya dapat meningkatkan pangsa pasar, serta kontribusi terhadap penjualan di provinsi Jawa Timur," ungkap Tsuchida.

