Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nasib Subsidi Motor Listrik 2025 Masih Menggantung

Pemerintah belum memberikan kepastikan terkait subsidi motor listrik pada sisa 4 bulan terakhir 2025
Rizqi Rajendra
Rizqi Rajendra - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 20:43
Share
Karyawan memeriksa motor listrik di salah satu showroom Yadea di Jakarta, Rabu (16/10/2024). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Karyawan memeriksa motor listrik di salah satu showroom Yadea di Jakarta, Rabu (16/10/2024). Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belum memberikan kepastian terkait subsidi untuk sepeda motor listrik, meskipun sudah memasuki penghujung Agustus 2025.

Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (IMATAP) Kemenperin, Mahardi Tunggul Wicaksono mengatakan, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Kemenko Perekonomian maupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait kelanjutan insentif tersebut.

"Yang pasti pemerintah, usulan-usulan insentif itu menunggu datangnya dari industri yang diwakili oleh asosiasi industri terkait. Jadi, usulan itu tiba dulu di kami, kemudian kami koordinasikan dengan pimpinan asosiasi terkait dan juga kementerian/lembaga terkait," ujar Tunggul di Kantor Kemenperin, Senin (25/8/2025).

Lebih lanjut dia mengatakan, koordinasi tersebut dilakukan melalui berbagai mekanisme, di antaranya yakni rapat formal, komunikasi informal, surat-menyurat, dan lain-lain.

Kendati demikian, pihaknya masih berharap subsidi sepeda motor listrik dapat terealisasi pada tahun ini, karena motor listrik sudah menjadi kebutuhan masyarakat.

"Ya karena memang sudah menjadi kebutuhan, harapannya memang kita coba koordinasikan tetap ya, dengan kementerian/lembaga terkait, ditunggu saja ya," pungkasnya.

Baca Juga

Berdasarkan catatan Bisnis, sebelumnya Kemenperin memastikan subsidi pembelian motor listrik akan kembali diberikan pada Agustus 2025. Nilai insentif yang digelontorkan pemerintah kemungkinan masih sama dengan tahun sebelumnya yakni Rp7 juta per unit. 

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan, keputusan terkait nilai insentif dan anggaran yang digelontorkan masih dalam pembahasan rapat koordinasi di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian). 

"Ini masih menunggu satu rakor lagi di Kemenko Ekonomi, insentif kemungkinan Agustus," kata Faisol kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Rabu (2/7/2025). 

Dia juga menerangkan terdapat kemungkinan perubahan skema pemberian subsidi motor listrik kepada konsumen. Namun, Faisol belum dapat membeberkan lebih terperinci terkait skema baru yang dimaksud. 

"Skemanya lagi didiskusikan nilai totalnya sama, nilai total insentifnya subsidinya sama. Cuma apakah disamakan dengan skema yang lalu atau ada perubahan atau tidak nanti kita putuskan," terangnya. 

Sebagai pengingat, pada tahun lalu, pemerintah telah mengucurkan subsidi motor listrik senilai Rp7 juta per unit untuk percepatan populasi elektrifikasi melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 21/2023.

Berdasarkan data Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua (Sisapira) jumlah subsidi motor listrik yang telah tersalurkan sebanyak 62.541 unit pada 2024.

Jumlah subsidi motor listrik yang tersalurkan tersebut jauh melampaui capaian sepanjang 2023 sebanyak 11.532 unit.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rizqi Rajendra
Editor : Leo Dwi Jatmiko

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Historia Bisnis: Rencana Tanri Abeng Restrukturisasi Indosat (ISAT) sebelum Privatisasi
Premium
17 menit yang lalu

Historia Bisnis: Rencana Tanri Abeng Restrukturisasi Indosat (ISAT) sebelum Privatisasi

Indonesia Siap Tadah Investasi Jumbo Aluminium dari China
Premium
47 menit yang lalu

Indonesia Siap Tadah Investasi Jumbo Aluminium dari China

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Subsidi Belum Jelas, Pabrikan Motor Listrik Terpaksa Rumahkan Karyawan

Subsidi Belum Jelas, Pabrikan Motor Listrik Terpaksa Rumahkan Karyawan

HUT ke-80 RI, Konvoi Motor Listrik hingga Kuda Meriahkan Kirab Bendera & Teks Proklamasi

HUT ke-80 RI, Konvoi Motor Listrik hingga Kuda Meriahkan Kirab Bendera & Teks Proklamasi

Manuver Konglomerat Pendiri VinFast Bidik Pasar EV Indonesia dan Negara Tetangga

Manuver Konglomerat Pendiri VinFast Bidik Pasar EV Indonesia dan Negara Tetangga

United E-Motor Sabet Penghargaan Motor Listrik di Ajang Indonesia Automotive Awards 2025

United E-Motor Sabet Penghargaan Motor Listrik di Ajang Indonesia Automotive Awards 2025

KRYA Akuisisi ECGO, Pacu Penjualan 1 Juta Motor Listrik

KRYA Akuisisi ECGO, Pacu Penjualan 1 Juta Motor Listrik

Produsen Motor Listrik Kupprum, Incar Segmen Pasar UMKM di GIIAS 2025

Produsen Motor Listrik Kupprum, Incar Segmen Pasar UMKM di GIIAS 2025

Startup Produsen Motor Listrik Menanti Subsidi bagi Pembeli

Startup Produsen Motor Listrik Menanti Subsidi bagi Pembeli

Siasat Alva Grup Indika (INDY) Hadapi Tantangan Adopsi EV di Indonesia

Siasat Alva Grup Indika (INDY) Hadapi Tantangan Adopsi EV di Indonesia

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Subsidi Belum Jelas, Pabrikan Motor Listrik Terpaksa Rumahkan Karyawan
Bisnis Otomotif
25 menit yang lalu

Subsidi Belum Jelas, Pabrikan Motor Listrik Terpaksa Rumahkan Karyawan

Produksi Mobil Lesu per Juli 2025, Daihatsu Ungkap Biang Keroknya!
Mobil
59 menit yang lalu

Produksi Mobil Lesu per Juli 2025, Daihatsu Ungkap Biang Keroknya!

Nasib Subsidi Motor Listrik 2025 Masih Menggantung
Bisnis Otomotif
1 jam yang lalu

Nasib Subsidi Motor Listrik 2025 Masih Menggantung

Pemerintah Belum Beri Sinyal, Insentif Impor Mobil Listrik Setop di 2026?
Mobil
3 jam yang lalu

Pemerintah Belum Beri Sinyal, Insentif Impor Mobil Listrik Setop di 2026?

Pasar Otomotif Lesu, Gaikindo Bakal Revisi Target Penjualan Mobil 2025?
Mobil
9 jam yang lalu

Pasar Otomotif Lesu, Gaikindo Bakal Revisi Target Penjualan Mobil 2025?

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Warga AS Pilih Sewa Mobil Listrik Daripada Membeli, Ini Alasannya

2

VinFast Respons Permintaan Ganti Lahan Sawah 3 Kali Lipat untuk Pabrik Mobil

3

Pemerintah Belum Beri Sinyal, Insentif Impor Mobil Listrik Setop di 2026?

4

Pasar Otomotif Lesu, Gaikindo Bakal Revisi Target Penjualan Mobil 2025?

5

Nasib Subsidi Motor Listrik 2025 Masih Menggantung

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Deretan Produsen Otomotif Dunia yang Bakal Bangun Pabrik di RI: BYD Hingga Mazda

Deretan Produsen Otomotif Dunia yang Bakal Bangun Pabrik di RI: BYD Hingga Mazda

Penjualan Mobil di GIIAS 2025 Capai 38.000 Unit, Naik 12% dari Tahun Lalu

Penjualan Mobil di GIIAS 2025 Capai 38.000 Unit, Naik 12% dari Tahun Lalu

8 Dekade Kemerdekaan RI, Menanti Jargon Mobil Nasional

8 Dekade Kemerdekaan RI, Menanti Jargon Mobil Nasional

Penjualan Mobil Juli 2025 Turun 18,4% Meski Ada GIIAS, Toyota Tetap Pimpin Pasar

Penjualan Mobil Juli 2025 Turun 18,4% Meski Ada GIIAS, Toyota Tetap Pimpin Pasar

Adu Laris Mobil Pikap Juni 2025: Gran Max Juara, Carry & L300 Membayangi

Adu Laris Mobil Pikap Juni 2025: Gran Max Juara, Carry & L300 Membayangi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Kirab Budaya Kereta Kuda HUT Kabupaten Pekalongan
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Warga AS Pilih Sewa Mobil Listrik Daripada Membeli, Ini Alasannya

2

VinFast Respons Permintaan Ganti Lahan Sawah 3 Kali Lipat untuk Pabrik Mobil

3

Pemerintah Belum Beri Sinyal, Insentif Impor Mobil Listrik Setop di 2026?

4

Pasar Otomotif Lesu, Gaikindo Bakal Revisi Target Penjualan Mobil 2025?

5

Nasib Subsidi Motor Listrik 2025 Masih Menggantung