Total 836 Kendaraan Listrik Disiapkan untuk Delegasi KTT G20 Bali

Bisnis.com, JAKARTA– Sebanyak 836 kendaraan disiapkan pemerintah untuk digunakan delegasi berbagai negara dalam ajang KTT G20 di Bali pada 15-16 November mendatang.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama mengatakan secara total 836 unit kendaraan listrik yang merupakan hasil kerja sama dengan sejumlah perusahaan otomotif akan disiapkan untuk membantu mobilitas tamu VVIP dan delegasi di G20.

"Ada [kepala delegasi] yang pada 13 November, ada yang 14 November. Rangkaian kendaraan listrik akan mengantar ke hotel masing-masing untuk bersiap memulai perhelatan ini," ujar Setya saat konferensi pers #G20Updates, Senin (7/11/2022).

Pemilihan kendaraan listrik ini digunakan untuk iring-iringan kepala delegasi, dan merupakan wujud komitmen Indonesia untuk beralih ke penggunaan energi baru terbarukan.

Setya juga menambahkan, meskipun sudah menyediakan mobil listrik untuk kepala delegasi tapi pemerintah Indonesia tidak melarang jika ada negara yang membawa kendaraan operasional antipeluru sendiri yang sesuai dengan standar pengamanan masing-masing.

Selain kendaraan listrik, Indonesia juga menyediakan kendaraan lapis baja untuk tujuh kepala negara atau pemerintahan yang hadir pada pertemuan G20. Sejauh ini sudah lima negara yang menyatakan bahwa mereka akan membawa kendaraan lapis baja sendiri ke Bali.

“Kita kan tidak bisa memenuhi semuanya [kendaraan lapis baja] karena kita juga mencadangkan untuk presiden dan wakil presiden. Jadi first come, first serve,” kata dia.

Sebagai informasi, pemerintah sudah membeberkan agenda pada hari pertama (15/11/2022), kegiatan digelar di venue utama perhelatan G20 di The Apurva Kempinski Bali, dengan total 15 working session yang berlangsung sejak pagi hingga sore. Pada malam harinya, akan dilaksanakan welcoming dinner di Garuda Wisnu Kencana.

Hari kedua (16/11/2022), akan dimulai dengan side event penanaman bakau di Tahura Mangrove yang dimulai pagi hari. Usai acara itu, siang sampai sore ada working session ketiga setelah makan siang dengan tema digital transformation. Untuk sore hari, acara diakhiri dengan serah terima G20 dari Indonesia ke India.

