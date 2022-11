AHM Cetak Penjualan Ratusan Unit di IMOS 2022, Scoopy dan Vario 125 jadi Primadona

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – New Honda Vario 125 dan New Honda Scoopy menjadi primadona dalam pameran Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2022. Kedua model ini mencatatkan penjualan sebanyak 261 unit selama lima hari pameran.

Secara terperinci, New Honda Vario 125 telah terjual sebanyak 138 unit, sedangkan New Honda Scoopy telah terjual 123 unit. Kedua sepeda motor ini membuktikan antusiasme penngunjung IMOS 2022 di booth PT Astra Honda Motor (AHM).

General Manager Sales PT AHM Didi Kwok mengatakan, duet skutik yang telah mendapatkan pembaruan ini menjadi paling dinanti penggemar sepeda motor Honda di IMOS 2022. Keduanya punya penampilan baru yang lebih menawan, khususnya Vario 125 yang kini semakin fungsional dengan power outlet pada ruang penyimpanan.

”IMOS 2022 menjadi puncak penantian model-model baru Honda, khususnya skutik-skutik yang menjadi pusat perhatian. Terima kasih atas kepercayaan pengunjung yang telah memilih sepeda motor Honda. Kami terus berkomitmen untuk menghadirkan sepeda motor yang memenuhi ekspektasi dan kebutuhan konsumendi Indonesia,” ucap Didi Kwok.

AHM juga mencatatkan penjualan yang lumayan signifikan pada line up motor berkapasitas 160cc, seperti New Honda ADV160, All New Honda PCX160, hingga Honda Vario 160 turut menyumbang penjualan dengan total 145 unit untuk ketiga skutik 160cc Honda ini.

Di sisi lain, AHM juga memamerkan tiga motor listrik di IMOS 2022, yaitu Honda PCX Electric yang sempat diperkenalkan AHM pada 2019, dan dua motor listrik niaga yang sudah meluncur di Jepang, yaitu Honda Benly e: dan Honda Gyro e:, dengan pilihan pengisian daya ulang langsung melalui listrik atau dengan sistem tukar baterai.

Sebagai informasi, AHM sudah membulatkan rencananya untuk merilis dua model motor listrik di Indonesia pada 2023, dua model pada 2024, dan tiga model pada rentang waktu 2025 hingga 2030.

