Luncurkan ADV160, AHM Kaltim 1 Optimis Penjualan Naik 35 Persen

Bisnis.com, BALIKPAPAN–Astra Honda Motor (AHM) Kalimantan Timur (Kaltim) 1 optimis penjualan dapat meningkat hingga 35 persen hingga akhir 2022.

Manager Marketing Astra Motor Kaltim 1 Matthew Poetera Sah menyatakan sebanyak 3.800 unit hingga 4.000 ditargetkan terjual hingga akhir 2022.

“Justru dengan potensi di semester II/2022, kita melihat dari angka bisa positif,” ujarnya saat konferensi pers kepada media dalam peluncuran New Honda ADV160, Sabtu (20/8/2022).

Dia menambahkan, beberapa faktor yang menunjang hal tersebut diantaranya yaitu, tingkat hunian hotel dan jumlah penumpang pesawat yang meningkat, potensi pembangunan kilang Pertamina yang menyerap banyak pekerja dan lapangan usaha transportasi.

“Justru dengan itu kita melihat akhir tahun jadi lebih optimis dan lebih recovery dari tahun sebelumnya. Apalagi pulihnya ekonomi dan dampak covid mulai landai dengan vaksinasi,” katanya.

Melalui segmen kendaraan matik atau automatic transmission high (AT high), Matthew mengungkapkan bahwa peluncuran New Honda ADV160 dapat terserap baik oleh pasar.

“Saat ini [pangsa] paling besar Honda Scoopy, baru Honda Beat. Untuk AT High yaitu, Vario Techno 160, Honda PCX160 dan Honda ADV160 sebanyak 25 persen,” ungkapnya.

AHM Kaltim 1 menghadirkan New Honda ADV160 guna bersaing di segmen pasar AT High sebagai sepeda motor yang sukses membuka segmen baru di kelas skutik premium yang dilengkapi mesin yang baru, dan menawarkan kecanggihan berkat fitur high tech seperti HSTC (Honda Selectable Torque Control).

“New Honda ADV160 mempertahankan identitasnya sebagai skutik besar penjelajah jalanan terbaik yang tangguh, membanggakan, dan kaya akan fitur canggih. Hal ini menjawab kebutuhan masyarakat yang mempunyai aktivitas tinggi dan suka bereksplorasi melintasi berbagai kondisi jalan setiap hari,” terang Matthew.

Kemudian, dia menjelaskan skutik ini semakin bertenaga melalui dukungan mesin 160cc 4 katup, berpendingin cairan, eSP+ dengan sistem pembakaran injeksi PGM-FI. Mesin baru tersebut mampu mendukung gaya berkendara pengguna dengan tenaga yang lebih besar, mencapai 11,8 kW @8.500 rpm dengan torsi yang berlimpah hingga 14,7 NM @6.500 rpm.

Berdasarkan hasil tes internal dengan metode WMTC-EURO 3, konsumsi bahan bakar menunjukkan angka 45 km/liter (fitur ISS on), sehingga mampu menempuh jarak hingga 364 km dalam sekali pengisian penuh bahan bakar.

Sebagai informasi, New Honda ADV160 dipasarkan dengan dua tipe, yaitu ABS dan CBS dengan total 6 varian warna. Untuk tipe ABS dipasarkan Rp 37,93 juta (On The Road Balikpapan) yang tersedia dalam tiga warna, yakni Tough Matte Black, Tough Matte Red, dan Tough Matte White.

Sementara itu, tipe CBS dipasarkan dengan harga Rp 41,16 juta (On The Road Balikpapan) yang memiliki tiga pilihan warna, yakni Dynamic Black, Dynamic Red, dan Dynamic White.

