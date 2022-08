Hadir di GIIAS 2022, V-Kool Tawarkan Diskon Dan Cashback

Bisnis.com, JAKARTA- V- Kool, produsen kaca film kembali hadir di pameran otomotif "Gaikindo Indonesia International Auto Show" (GIIAS) di Indonesia Convention Exhibition, BSD City, Tangerang, 11-21 Agustus 2022. Di ajang ini V-Kool akan memberikan promo dan cashback bagi para pengunjung di GIIAS.

Vice President Director PT V-Kool Indo Lestari Linda Widjaja selaku agen pemegang merek kaca film V-Kool mengatakan dengan hadirnya V-kool di pameran ini, para pengunjung yang datang dapat langsung merasakan performa perlindungan kaca film V-KOOL dengan mencoba alat peraga pengetesan kaca film dan mendapat penjelasan produk secara langsung dari para pakar kaca film.

Protokol kesehatan selama di GIIAS 2022 pun terus dilakukan guna memberikan rasa aman bersama. PT V-Kool Indo Lestari juga berkomitmen menerapkan semua tindakan keselamatan dan keamanan yang diperlukan guna memastikan perlindungan dan keselamatan pelanggan serta karyawan selama GIIAS berlangsung.

“Protokol kesehatan menjadi prioritas sebagai standar pelayanan. Misi kami adalah membuat pelanggan memiliki pengalaman berbelanja terbaik meskipun dalam kondisi yang tidak biasa karena masih dalam masa pandemi COVID-19,” ujar Linda dalam keterangan resmi, Selasa (9/8/2022)

Selain produk, V-Kool akan membawa alat peraga pengetesan kaca film yang dapat dicoba oleh pengunjung. Dalam ajang GIIAS 2022 ini, V-Kool juga memberikan penawaran menarik dengan potongan harga atau diskon 30 persen untuk setiap pembelian kaca film V-Kool full body (kaca depan, samping dan belakang).

Selain potongan diskon, pelanggan juga bisa mendapatkan tambahan cashback sampai dengan Rp 1 juta untuk kaca film dan maksimal Rp 3 juta untuk V-Kool PPF (berlaku syarat dan ketentuan).

V-Kool juga menyediakan berbagai pilihan paket pembelian kaca film full body, sehingga konsumen dapat memilih dengan menyesuaikan kebutuhannya, yakni: Diamond Plus Series, Diamond Series, Gold Plus Series, Gold Series dan V-KOOL New Black Series.

“Kami memberikan kemudahan kepada konsumen dengan memilih sendiri paket kaca film yang diinginkan sesuai tingkat kegelapan yang dibutuhkan untuk kaca depan, kaca samping dan kaca belakang,” ujar Linda.

V-Kool New Black Series merupakan kaca film hitam non-metal dengan teknologi nano yang diklaim tercanggih saat ini. Seri ini terdiri dari VRX 60 untuk kaca depan dengan VLT 58 persen dan VRX 15 untuk kaca samping dan belakang mobil dengan VLT 21 persen.

