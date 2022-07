Eurokars Luncurkan Produk Anyar Mazda, Ini Harga Mazda CX 8 dan Sedan Mazda 2

Bisnis.com, JAKARTA – Distributor tunggal Mazda, PT Eurokars Motor Indonesia (PT EMI) meluncurkan SUV premium The New Mazda CX-8 dan sedan ringan The New Mazda 2 Sedan.

Perusahaan optimistis kedua produk anyar diterima pasar. “Dua karya seni terbaik dari Mazda karena tidak hanya menawarkan kecanggihan tapi juga menghadirkan desain yang estetis,” kata Managing Director PT EMI Ricky Thio saat peluncuran di Jakarta, Selasa (26/7/2022).

New Mazda CX-8 menawarkan standar kemewahan dan kenyamanan baru dalam berkendara. Kendaraan tampil lebih elegan dan semakin berkelas lewat penyematan new front grill, new 19-inch wheels design, serta LED headlamp with Adaptive Front-Lighting System.

Penambahan fitur seperti roof rail dan desain bumper depan yang rendah menghadirkan keunikan dari kombinasi keanggunan dan kekuatan.

Di bagian pengemudi, hadir teknologi G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) sebagai cara Mazda human-centric engineering membuat pergerakan kendaraan lebih responsif, lebih mengundang percaya diri dan kenyamanan.

Fitur unggulan lain yang melekat pada SUV premium tersebut yaitu electric sunroof, hands-free power liftgate yang memungkinkan pengendara membuka dan menutup pintu bagasi hanya dengan menempatkan kaki di sensor yang terletak di bawah bumper belakang.

Sedangkan New Mazda 2 Sedan, generasi terbaru dari Mazda 2 yang akan memanaskan segmen sedan tampil estetis dan disematkan berbagai fitur teknologi canggih.

Inovasi GVC Plus yang dipadukan dengan Skyactiv-vehicle dynamic dan skyactiv-vehicle architecture yang akan memberikan pengalaman kenyamanan baru dalam berkendara.

New Mazda 2 Sedan dibekali mesin Skyactiv-G 1.5 yang memiliki efisiensi tinggi, menghasilkan kinerja responsif, bersama dengan penggunaan bahan bakar yang hemat dan emisi yang rendah berkat mesin unik teknologi Mazda.

Performa mesin idapat mencapai 82kW (111PS)/6,000rpm dengan torsi 144Nm/4,000rpm.

Untuk harga, SUV Premium New Mazda CX-8 dibanderol Rp795,5 juta on the road dan New Mazda 2 Sedan Rp338 juta on the road.

“Kami optimistis The New Mazda CX-8 dan The New Mazda 2 Sedan dapat diterima dengan baik di pasar otomotif, khususnya bagi pecinta Mazda di Tanah Air,” jelas Ricky.

