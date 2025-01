Mazda CX-80 Resmi Meluncur, Harga Rp1,1 Miliar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) resmi meluncurkan Mazda CX-80 PHEV.

COO PT EMI Ricky Thio mengatakan bahwa peluncuran model terbaru dan perdana di segmen hybrid menunjukkan bahwa Mazda senantiasa berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pasar otomotif di Indonesia.

"The All New Mazda CX-80 menetapkan standar baru dalam kategori SUV Mazda, memenuhi kebutuhan dan melampaui ekspektasi pengguna, baik di Indonesia maupun global," katanya di Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Dilego dengan harga sekitar Rp1,1 miliar, Mazda CX-80 dibekali dengan teknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) yang memungkinkan perpindahan tenaga secara halus antara mesin bensin dan motor listrik.

Adapun, komponen utamanya meliputi mesin pembakaran internal 2,5L yang menghasilkan tenaga 191 ps dan torsi 261 Nm dan motor listrik dengan output 175 ps serta torsi 270 Nm.

Sementara itu, baterai yang dibenamkan berjenis lithium-ion berkapasitas 17,8 kWh sebagai sumber daya utama untuk motor listrik.

Lebih lanjut, The All-New Mazda CX-80 tersedia dalam dua edisi yakni Elite Edition dan Kuro Edition.

Elite Edition menampilkan chrome signature wing yang mengelilingi vertical grille dengan insignia, memberikan tampilan premium sekaligus menambah nilai estetika dari SUV ini. Warna terang diteruskan pada sisi-samping dengan chrome side signature yang menyatu harmonis dengan velg berwarna senada.

Di bagian interior, Elite Edition menawarkan kemewahan dengan jok nappa leather berwarna terang, kain woven pada dashboard, serta maple wood trim pada center console dan door trim, menciptakan suasana elegan yang memanjakan pengemudi dan penumpang.

Sementara itu, Kuro Edition tampil dengan nuansa gelap yang penuh karakter. Black chrome signature wing berpadu dengan vertical grille dan insignia, menciptakan tampilan yang dinamis sekaligus elegan.

Pada sisi samping, kaca spion, side signature, hingga velg semuanya berwarna hitam, menciptakan kesan solid dan tegas. Interiornya juga didominasi warna gelap, dengan jok nappa leather yang mengombinasikan warna hitam dan cokelat, kain suede pada dashboard, serta metal wood trim di center console dan door trim, menegaskan karakter kuat yang memancarkan kesan mewah.