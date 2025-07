GIIAS 2025: Mazda Bakal Rilis 2 SUV Terbaru, Ini Bocorannya

Bisnis.com, BANTEN - PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) selaku Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) dan distributor kendaraan Mazda di Indonesia menampilkan 8 unit display di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025.

Beberapa unit di antaranya adalah dua line-up SUV terbaru, The New Mazda CX-3 Kuro dan The New Mazda CX-60 Sport.

Chief Operating Officer PT Eurokars Motor Indonesia, Ricky Thio dalam Press Conference Pembukaan Booth Mazda Indonesia di GIIAS 2025 menyampaikan bahwa Mazda lahir dari jati diri yang kuat. Kami adalah brand otomotif yang dibangun atas dasar karakter dan filosofi.

"Oleh karena itu, di GIIAS 2025, kami tidak hanya menampilkan produk terbaik kami, tetapi juga membawa semangat Omotenashi, aksi keramahtamahan khas Jepang yang tulus dan penuh perhatian terhadap setiap detail. Kami ingin setiap pengunjung merasa disambut, dihargai, dan terkoneksi secara emosional dengan brand kami, merasakan pengalaman premium yang telah kami kurasi dengan seksama, hanya untuk Anda," ujarnya.

Peluncuran The New Mazda CX-3 Kuro dan The New Mazda CX-60 Sport

Sejak diluncurkan pertama kali di Indonesia pada 2017, Mazda CX-3 telah menjadi salah satu line-up compact SUV terfavorit, dengan respons positif yang konsisten dari pasar.

Model ini mencatatkan total penjualan sebanyak 1.277 unit sepanjang 2024, menempati peringkat pertama dari seluruh line-up Mazda yang dipasarkan di Indonesia.

Disamping itu, Mazda CX-60 juga menunjukkan performa solid di kategori segmen large SUV, dengan total 278 unit yang terjual sepanjang tahun lalu.

Model ini menempati posisi teratas pada kategori segmen-nya di Mazda. Sebagai bentuk apresiasi terhadap antusiasme pasar, Mazda meluncurkan versi terbaru dari kedua model tersebut di GIIAS 2025, yang mana, masing-masing hadir dalam dua edisi baru.

Adapun, The New Mazda CX-3 Kuro ditawarkan dengan harga OTR Jakarta mulai dari Rp 417,7 juta.

Sementara itu, The New Mazda CX-60 Sport ditawarkan dengan harga OTR Jakarta mulai dari Rp699 juta.