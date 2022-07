Mencoba Teknologi Toyota Safety Sense, Cegah Kecelakaan di Saat Lengah

Bisnis.com, JAKARTA – Toyota telah meluncurkan Toyota Safety Sense (TSS) untuk meningkatkan keselamatan bagi penggunanya. Salah satu produk Toyota yang menyandang fitur ini adalah All New Veloz.

Mengusung tema Safe Jakarta, para jurnalis berkesempatan menjajal teknologi mengelilingi ibu kota dengan titik awal di salah satu mal Senayan. Titik tujuan pertama adalah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.

Salah satu fitur yang disematkan pada adalah lane departure alert. Di sini, mobil akan memberikan peringatan saat berkendara terlalu lama melenceng dari garis jalan.

Baca Juga : Siapa Mampu Menggoyang Tahta Veloz dan Avanza? Ini Faktanya

Bisnis mencoba berkendara tepat di atas marka garis jalan tol menuju Jakarta Utara. Tak sampai 3 detik, layar di dashboard langsung memberikan peringatan bahwa pengendara tak sesuai jalur yang disediakan.

Dari Jakarta Utara, tes kendaraan bergeser ke TB Simatupang, Jakarta Selatan. Di situ para jurnalis mencoba pre-collision warning and pre-collision braking yang dirancang untuk membantu mengurangi risiko tabrakan dengan kendaraan lain di depan.

Di lokasi, Bisnis diminta pemandu dari Toyota untuk menginjak pedal secara konstan tanpa rem meski ada kendaraan di depan. Saat mobil yang dikendara mendekati objek, fitus langsung secara otomatis mengerem menghindari tabrakan.

Yang perlu diperhatikan pada fitur tersebut adalah TSS membantu pengendara jika lengah. Saat pedal gas dikurangi, maka sistem akan membaca pengemudi sudah sadar dan menganggap akan melakukan manuver sehingga TSS tak beroperasi.

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy mengatakan bahwa perusahaan bersyukur TSS mendapatkan apresiasi yang baik dari pelanggan.

“Sehingga Veloz sebagai advance 7-seater MPV dapat memberikan kontribusi lebih baik di market LMPV,” katanya usai uji coba, Kamis (30/6/2022).

Dengan menyandang fitur TSS, All New Veloz pun meraih 5-Star The New Car Assessment Program for South East Asian Countries (Asean NCAP) rating dengan total skor 79,99 poin.

All New Veloz menjadi model Toyota pertama yang diuji Asean NCAP menggunakan protokol 2021–2025. Ada empat kategori pengujian.

Di situ, All New Veloz mencatatkan 34,88 poin pada kategori Adult Occupant Protection (AOP). Lalu, 17,17 poin untuk kategori Child Occupant Protection (COP), 16,03 poin pada Safety Assist (SAT), dan 11,92 poin untuk Motorcyclist Safety (MS). Skor tinggi di semua kategori tersebut berkat peran teknologi TSS.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News