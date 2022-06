Penjualan Sedan Semua Tipe Naik Tipis, Honda Kuasai Pasar

Bisnis.com, JAKARTA – Penjualan kendaraan roda empat domestik kategori sedan yang digabungkan semua tipe naik tipis sepanjang 2022 hingga April (year to date/ytd). Honda menguasai pasar mencapai 29,7 persen secara keseluruhan.

Dikutip dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) penjualan sedan tipe CC di bawah 1.500 pada April sebanyak 133 unit. Angka tersebut turun dari bulan sebelumnya sebanyak 255. Total ytd adalah 854 unit.

Berdasarkan data Gaikindo diolah Bisnis, Senin (6/6/2022), Honda All New City [terjual] 352 unit dan 14,7 persen share market. Honda All New Civic 359 unit dan 15 persen share market.

Pada tipe 1.501 sampai 3.000 CC, penjualan pada April mencapai 444 unit atau naik dari bulan sebelumnya sebanyak 414 unit. Secara ytd, kelas tersebut telah terjual 1.536 unit.

Toyota All New Camry 2.5 V terjual paling laris untuk segmen tersebut sebanyak 234 unit. Kontribusi untuk kategori sedan (share market) adalah 9,8 persen. Posisi kedua adalah BMW 320i CKD A/T sebanyak 174 unit atau 7,3 persen share market.

Kelas di atas 3.001 CC atau sedan mewah tak banyak terjual secara keseluruhan. Bhakan, pada April tak laku satupun. Secara ytd mampu diserap pasar 5 unit. Lexus LS 500 Executive paling banyak dibeli, yaitu 3 unit.

Dilihat dari share market, tipe 1.501-3.000 CC berkontribusi paling besar, yaitu 64 persen. Sisanya adalah di bawah 1.500 CC, sebesar 36 persen.

Sementara ditotal untuk semua tipe, penjualan sedan pada April 577 unit. Angka tersebut turun dari bulan sebelumnya sebanyak 674. Secara ytd, jumlah penjualan 2.395 unit.

Jika dibandingkan tahun lalu, penjualan April tahun ini turun dari bulan yang sama dibandingkan pada 2021 yang laku 592 unit. Sebaliknya, secara ytd naik. Sepanjang tahun lalu hingga April penjualan sedan sebanyak 2.356 unit.