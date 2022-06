Ini Harga Terbaru Toyota New C-HR, Simak Spesifikasinya

Bisnis.com, JAKARTA-Auto2000 menyampaikan produk mobil terbaru per Juni 2022. Ada New C-HR Hybrid Toyota Safety Sense (TSS).

Chief Executive Auto2000 Martogi Siahaan, pada Jumat (3/6/2022) mengatakan New C-HR Hybrid TSS memperoleh penyegaran desain luar dan dalam. Seperti headlamp yang lebih tajam dipadukan bersama lampu belakang LED dengan desain memikat.

Terdapat auto windshield wiper dengan rain sensor dan new 18 inch alloy wheel. Integrated smartphone connection tersedia di head unit serta Nano E Ion Generator pada air coniditioner (AC), tombol TSS pada setir, new sunvisor with mirror and lamp, hingga electronic rear view mirror dengan fitur auto dimming.

Sedangkan Toyota C-HR Hybrid kini dilengkapi dengan teknologi keselamatan Toyota Safety Sense (TSS) untuk memberikan keamanan lebih optimal. Fitur TSS yang dimiliki oleh New C-HR Hybrid terdiri atas Pre-Collision System (PCS), Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), Lane Departure Alert (LDA), dan Automatic High Beam (AHB). New C-HR Hybrid juga dilengkapi fitur keselamatan lain seperti Rear Cross Traffic Alert (RCTA) dan Blind Spot Monitor (BSM).

“Model lain yang sesuai antara lain Yaris, Agya, dan Rush karena ada pilihan model GR Sport. Selain itu, seluruh model Toyota selain C-HR Hybrid TSS yang dipasarkan oleh Auto2000 tidak mengalami penyesuaian harga bulan ini,” ujar Martogi.

Untuk urusan perawatan pun, Martogi mengatakan New C-HR Hybrid TSS telah mendapatkan Program Gratis Biaya Jasa dan Spare Parts Hingga Servis Berkala ke-6 (maksimal 4 tahun / 50.000 km, mana yang tercapai lebih dulu).

“Kecuali ada pekerjaan tambahan, AutoFamily tidak perlu membayar biaya jasa dan spare parts servis berkala bulan pertama, ke-6, ke-12, ke-18, ke-24, hingga bulan ke-30 atau total 6x servis berkala. Cukup booking lewat Auto2000 Digiroom, AutoFamily dapat memilih servis berkala di bengkel Auto2000 atau memanggil layanan THS – Auto2000 Home Service ke rumah,” lanjut Martogi.

Daftar Harga New C-HR Hybrid TSS Terbaru

Crossover SUV bermesin 1.800 cc 4 silinder hybrid yang diklaim irit, efisien dan bertenaga ini memiliki 2 pilihan model di Auto2000.

Berikut daftar harganya OTR DKI Jakarta.

C-HR 1.8 HV A/T (Non Premium Color) Rp 582.700.000

C-HR 1.8 HV A/T (Premium Color) Rp 584.200.000