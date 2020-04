Kia Soul EV dan Telluride Raih World Car Awards 2020

Bisnis.com, JAKARTA - Kia Motors Corporation telah memenangkan banyak penghargaan pada World Car Awards 2020 dengan Telluride meraih World Car of the Year dan Soul EV mendapatkan World Urban Car.

Kia Telluride dipilih oleh panel juri karena desainnya yang khas dan kepraktisannya yang mengesankan. World Car of the Year mewakili penghargaan lain untuk kendaraan yang telah meraih lebih dari 70 penghargaan sejak diperkenalkan pada 2019. SUV tersebut telah dinobatkan sebagai SUV Terbaik Amerika Utara dan SUV MotorTrend of the Years.

Soul EV yang sepenuhnya listrik dinobatkan sebagai mobil yang ideal untuk perkotaan oleh juri, menggabungkan kinerja nol-emisi dan rentang listrik yang mengesankan dengan tubuh yang ringkas, desain yang berani, dan kepraktisan tingkat tinggi.

“Semua orang di Kia benar-benar merasa terhormat untuk menerima tidak hanya satu, tetapi dua penghargaan dari panel juri World Car of the Year,” kata Thomas Schemera, Wakil Presiden Eksekutif dan Kepala Divisi Produk di Kia Motors Corporation, dalam keterangan pers yang dikutip, Sabtu (11/4/2020).

World Car Awards 2020 adalah salah satu kompetisi yang paling sulit di industri otomotif global, membuktikan bahwa Telluride dan Soul EV keduanya kendaraan yang benar-benar luar biasa. Penghargaan ini adalah bukti bakat dan upaya tim di seluruh dunia, yang semuanya berusaha untuk menciptakan mobil yang diinginkan, berkualitas tinggi, dan praktis yang disukai pengemudi.

Pemenang World Car Awards diputuskan oleh juri internasional independen yang terdiri dari 86 jurnalis otomotif yang sangat berpengalaman dan sangat dihormati dari 24 negara di seluruh dunia.

Tersedia di seluruh Amerika Utara dan di banyak pasar global Kia, Kia Telluride menggabungkan kehadiran desain eksterior yang kuat dengan kabin yang luas, praktis, dan berkualitas tinggi berkapasitas 8 penumpang.

Dilengkapi dengan berbagai teknologi canggih, penggerak semua roda, dan sistem bantuan pengemudi, Telluride sangat ideal untuk petualangan keluarga di dalam dan di luar jalur.

Kia Soul EV yang ringkas memiliki powertrain baterai-listrik yang kuat dengan pilihan paket baterai 64 atau 39,2 kWh.

Kia Soul EV mampu melakukan perjalanan hingga 452 kilometer dengan sekali pengisian daya (model 64 kWh; siklus gabungan WLTP). Soul EV menawarkan driver rentang semua-listrik yang lebih besar daripada banyak kendaraan listrik dengan harga lebih mahal.

Mobil ini juga dilengkapi serangkaian teknologi peningkatan jangkauan canggih, seperti pengereman regeneratif, yang memastikan driver dapat memaksimalkan jarak dengan sekali pengisian daya.