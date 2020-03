Segmen KBH2 Kian Ketat, Honda Pede Brio Tetap Unggulan

Bisnis.com, JAKARTA - PT Honda Prospect Motor (HPM) meyakini bahwa Honda Brio masih menjadi unggulan dibanding produk lain di segmen kendaraan hemat energi dan harga terjangkau (KBH2).

Optimisme itu muncul setelah PT Toyota Astra Motor (TAM) dan PT Astra Daihatsu Motor (ADM) resmi meluncurkan penyegaran produk atau facelift terhadap Toyota Agya serta Daihatsu Ayla dan Sirion, Kamis (19/3/2020).

Business Innovation and Marketing & Sales Director HPM Yusak Billy mengatakan New Toyota Agya dan New Daihatsu Ayla dipastikan membuat persaingan di segmen KBH2 semakin ketat.

"Walaupun yakin produk kami lebih unggul dari sisi desain, performa, resale value dan value for money, tetapi kami tetap memonitor perkembangan yang terjadi di market," kata Billy kepada Bisnis.

Billy mengatakan Brio mencatatkan penjualan sebanyak 6.085 unit pada Februari 2020. Kinerja tersebut menjadi pendorong positif bagi Honda di tengah kondisi pasar yang masih belum pasti.

Angka terbesar penjualan Honda Brio disumbang Brio Satya dengan total 4.701 unit, meningkat dari penjualan Januari sebanyak 4.347 unit. Adapun Brio RS berkontribusi 1.384 unit pada Februari, meningkat dibandingkan dengan penjualan Januari 1.298 unit.

Di segmen kendaraan KBH2 Honda Brio Satya meraih pangsa pasar tertinggi yakni 27 persen dengan total penjualan 9.048 unit. Di kelas ini, Brio Satya bersaing dengan Toyota Agya dan Daihatsu Ayla, Datsun Go, dan Suzuki Wagon R.

Honda Brio pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada 2012, disusul dengan Honda Brio Satya pada 2013 dan mendapatkan penyegaran terbarunya pada ajang GIIAS 2018. Hingga saat ini, total 345.013 unit Honda Brio sudah terjual di seluruh Indonesia.