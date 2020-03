Dibanderol Rp1,55 Miliar, Ini Fitur Mercedes-Benz New V-Class

Bisnis.com, JAKARTA - PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia memperkenalkan V-Class sebagai keluarga terbaru seri Vans dalam ajang Star Drive yang diselenggarakan sejak tanggal 12-15 Maret 2020 di Senayan City, Jakarta.

Deputy Director, Sales Operations and Product Management, PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia, Kariyanto Hardjosoemarto, mengatakan penyegaran V-Class dinilai semakin melengkapi portofolio produk Mercedes-Benz, mulai dari sedan mewah, mobil kompak, SUV, vans dan dream cars.

"Mercedes-Benz V-Class dirancang untuk menjadikan perjalanan lebih santai, bergaya, dan lebih nyaman dengan menggabungkan aspek-aspek daya tarik kelas tinggi, kenyamanan, serta keseruan berkendara yang aman," tuturnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Minggu (15/3/2020).

Menurut dia, V-Class memberikan fleksibilitas optimal dengan kenyamanan interior sekaligus tampilan elegan. Model ini tidak hanya menampilkan kemewahan, tetapi juga menjadi medium multipurpose vehicle (MPV) yang fungsional.

Mobil berkapasitas 7 penumpang ini memancarkan tampilan eksterior depan lebih luas dengan visual yang lebih kokoh. Selain itu, desain bumper juga dilengkapi dengan cooling grille radiator berlian baru. Lambang Bintang Mercedes diposisikan pada pusat grille radiator bersama dengan dua garis silver.

Tampilan ruang kemudi Mercedes-Benz New V-Class/Dok.-Mercedes-Benz.

"V-Class adalah kendaraan pertama di segmennya yang menyediakan semua lampu berteknologi LED sebagai standar. Sementara itu, interiornya menghadirkan kelapangan pada mode MPV," kata Kariyanto.

Interior New V-Class diklaim memberikan kenyamanan dan fungsionalitas karena tujuh kursi dilapisi bahan nappa leather, sedangkan konsol tengah dilengkapi kulkas, pencahayaan, serta pengaturan temperatur otomatis Thermotronic.

Dari sisi dapur pacu, V-Class tersedia dalam seri V 260 dengan mesin bensin 4 silinder segaris dengan tenaga 211 daya kuda (DK) dan torsi tertinggi pada 350 Nm. Kapabilitas tersebut dinilai mampu menghasilkan kenyamanan berkendara terbaik.

Kariyanto mengatakan New V-Class sudah tersedia di diler resmi Mercedes-Benz dan menajadi salah satu highlight pada gelaran Mercedes-Benz Star Drive 2020. Mobil ini dibanderol seharga Rp1,55 miliar off the road.

