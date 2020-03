BMW Luncurkan The New 6 Gran Turismo, Ini Harga dan Spesifikasinya

Bisnis.com, JAKARTA - BMW Group Indonesia meluncurkan varian mobil terbarunya yakni BMW The New 6 Gran Turismo M Sport atau BMW 630i Gran Turismo M Sport.

BMW menyebut varuan terbaru dari The New 6 Gran Turismo ini lebih berfokus pada tampilan sporty dengan berbagai pendekatan dan pembaruan. Kendaraan ini mampu melesat dari 0-100 kilometer per jam dalam rentang waktu 6,3 detik.

Hadir perdana pada BMW Exhibition, BMW 630i Gran Turismo M Sport dibanderol seharga Rp1,59 miliar (OTR) mulai 13 Maret 2020. Setiap unit kendaraan ini dilengkapi dengan BMW Service Inclusive dan BMW Group Tire Coverage.

Secara berat, mobil ini memiliki bobot 150 kilogram (kg), lebih ringan dari pendahulunya. Varian ini hadir dengan mesin terbaru dari BMW Group. Mesin ini menyalurkan tenaganya ke roda yang digerakan melalui transmisi otomatis steptronic 8 percepatan.

The New 6 Gran Turismo M Sport ini dilengkapi teknologi BMW twin power turbo mutakhir, high presicion direct injection, double -VANOS variable camshaft control, dan valvetronic fully variable valve timing.

Adapun, kendaraan yang dibekali dengan mesin bensin 2.0 liter empat silinder ini menghasilkan tenaga 258 daya kuda (dk) dan torsi sebesar 400Nm. Untuk konsumsi bahan bakar mobil ini bisa menempuh jarak 12,8 kilometer (km)/liter, dan emisi rendah 142g/km.

Dari sisi interior, mobil ini berfokus pada pengemudi dengan posisi duduk tinggi guna mengoptimalkan pandangan pengenudi ke semua arah. Fitur itu kemudian ditambah dengan tata letak ergonomis pada alat kontrol guna menghadirkan sheer driving pleasure khas BMW.

Dilengkapi dengan BMW Operating System 7.0 - sistem display menawarkan fleksibilitas untuk mengoperasikan kendaraan, navigasi, komunikasi, dan infotainment.

Kemudian di bagian kompartemen belakang, terdiri dari tiga kursi ukuran penuh dengan leg room maksimal, serta fitur rear seat entertainment dengan dua layar independen sebesar 10,2 inci yang dapat dikendalikan untuk memutar fungsi hiburan dan informasi.

