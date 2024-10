Mercedes Benz Kenalkan Dua Model SUV Terbaru, Dibanderol Mulai Rp1,66 Miliar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Produsen mobil Jerman Mercedes-Benz memperkenalkan dua mobil model sport utility vehicle (SUV) terbaru yang dibanderol dengan harga Rp1,66 miliar dan Rp2,75 miliar.

Direktur Pemasaran Inchcape Indomobil Distribution Indonesia Kariyanto Hardjosoemarto memperkenalkan dua kendaraan terbaru yaitu The New All Electric EQB 250+ dengan harga Rp1,66 miliar off the road dan The New GLS 450 4Matic seharga Rp2,75 miliar off the road.

“Inchcape Indomobil Distribution Indonesia dengan bangga mempersembahkan kedua kendaraan terhubung kami yaitu The New All Electric EQB 250+ dan The New GLS 450,” kata dia dalam konferensi pers Star Expo 2024, Kamis (10/10/2024).

Kariyanto menjelaskan Mercedes-Benz EQB 250+ adalah SUV listrik ideal untuk keluarga modern, menawarkan ruang luas dengan kapasitas tujuh kursi, dilengkapi electric memory seats, sistem multimedia MBUX, dan ambient lighting.

Dengan jarak tempuh hingga 535 km, serta fitur keselamatan canggih seperti DISTRONIC dan Active Brake Assist, EQB 250+ menggabungkan kenyamanan, performa, dan keberlanjutan, menjadikannya kendaraan yang andal dan ramah lingkungan untuk perjalanan jauh.

Sementara itu, untuk model kedua yaitu Mercedes-Benz GLS 450 terbaru menawarkan kenyamanan dan kemewahan kelas atas sebagai bagian dari S-Class. Dilengkapi dengan kursi nyaman, sistem suara Burmester® surround, multimedia MBUX canggih, serta trim kayu oak berpori terbuka, memberikan pengalaman berkendara yang mewah.

Fitur keselamatan canggih seperti Active Driving Assistance, DISTRONIC, Active Steering, Lane Keeping, dan Blind Spot Assist memastikan perjalanan aman dan mudah. Desain eksterior dengan body styling AMG, velg 22 inci, dan grille baru menjadikan GLS 450 bintang di kelas SUV mewah.