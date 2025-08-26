Bisnis Indonesia Premium
Penghargaan Toyota Eco Youth ke-13, Dorong Aksi Nyata Menuju NZE 2060

Toyota Eco Youth ke-13 dorong aksi nyata generasi muda Indonesia menuju Net Zero Emission 2060 dengan inovasi lingkungan dari 338 sekolah.
Kahfi
Kahfi - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 08:13
Selama hampir dua dekade, Toyota Eco Youth (TEY) yang digagas Toyota Indonesia berkembang sebagai ajang kompetisi kepedulian lingkungan/Toyota
Selama hampir dua dekade, Toyota Eco Youth (TEY) yang digagas Toyota Indonesia berkembang sebagai ajang kompetisi kepedulian lingkungan/Toyota
  • Toyota Eco Youth (TEY) ke-13 melibatkan 338 sekolah dengan 1.125 proposal Eco-Project, memilih 25 ide terbaik sebagai finalis untuk mendukung target Net Zero Emission 2060.
  • Program ini telah melibatkan 2.033 sekolah dari 34 provinsi sejak pertama kali diluncurkan, dengan 232 ide inovasi lingkungan berhasil diwujudkan.

Bisnis.com, JAKARTA – Selama hampir dua dekade, Toyota Eco Youth (TEY) yang digagas Toyota Indonesia berkembang sebagai ajang kompetisi kepedulian lingkungan.

Pada TEY ke-13 ini, generasi muda Indonesia kembali menunjukkan perannya melalui inovasi yang berkontribusi bagi kelestarian alam dan masa depan yang lebih hijau. Partisipasi aktif pelajar SMA/sederajat dalam TEY ke-13 ini memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki masa depan cerah yang didukung oleh generasi muda yang mumpuni.

Sejak penyelenggaraan TEY pertama hingga ke-13, program ini konsisten mengusung inisiatif lingkungan mulai dari sekolah hingga masyarakat sekitar serta meningkatkan kesadaran bersama dalam melestarikan lingkungan. Kegiatan ini juga sejalan dengan komitmen dan upaya Pemerintah Indonesia dalam menargetkan pencapaian Net Zero Emission pada 2060 mendatang.

Sejak pertama kali diluncurkan, Toyota Eco Youth (TEY) telah melibatkan 2.033 sekolah dari 34 provinsi dengan total 9.972 proposal Eco-Project inovasi lingkungan, di mana 232 ide berhasil diwujudkan.

Selain itu, TEY juga telah menghadirkan Eco-Gallery di 32 sekolah di seluruh Indonesia sebagai sarana pembelajaran bagi siswa untuk memahami dan menerapkan berbagai isu serta solusi terkait lingkungan.

Pada TEY ke-13, sebanyak 338 sekolah mengirimkan 1.125 proposal Eco-Project, dan 25 ide terbaik terpilih sebagai finalis. Para finalis mendapat pendampingan daring maupun langsung dari komite serta jajaran Direksi Toyota Indonesia sebelum karyanya diseleksi dewan juri.

“Generasi muda adalah kunci masa depan Indonesia, pembawa inovasi dan semangat untuk mewujudkan negeri yang lebih hijau dan berkelanjutan.  Kami berharap program ini terus menginspirasi gerakan kepedulian lingkungan di kalangan pelajar serta berkontribusi bersama masyarakat mendukung target netralitas karbon pemerintah,” ucap Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Nandi Julyanto, Senin (25/8/2025).

Proposal Eco-Project TEY ke-13 terbagi dalam lima kategori utama: energi, sampah, udara, air, dan lainnya. Mengusung tema “ECOActivism – Saatnya Beraksi Jaga Bumi”, program ini mendorong aksi nyata untuk mengurangi jejak karbon demi masa depan yang bersih dan lestari.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan Kick Off dan sosialisasi, yang membekali peserta dengan metode penyusunan proposal Eco-Project, teknik komunikasi efektif, serta pemahaman isu strategis seperti Circular Economy, Sustainability, Kolaborasi, Pemberdayaan Diri, dan Dekarbonisasi.

“Melalui Toyota Environmental Challenge 2050 dan pendekatan Multi-Pathway, kami berkomitmen mewujudkan mobilitas berkelanjutan secara bertahap dan inklusif. Tidak hanya menyediakan teknologi ramah lingkungan, Toyota juga mengajak masyarakat melalui berbagai inisiatif seperti TEY untuk berkontribusi dalam mencapai netralitas karbon,” ucap Presiden Direktur PT Toyota-Astra Motor (TAM) Hiroyuki Ueda.

Penulis : Kahfi
Editor : Kahfi

Strategi Astra (ASII) Perkuat Lini Mobil Hybrid Kala Pasar Otomotif Lesu
Mobil
6 jam yang lalu

Strategi Astra (ASII) Perkuat Lini Mobil Hybrid Kala Pasar Otomotif Lesu

GIAMM Tagih Janji BYD Serap Komponen Lokal
Bisnis Otomotif
8 jam yang lalu

GIAMM Tagih Janji BYD Serap Komponen Lokal

Astra (ASII) Ungkap Strategi Hadapi Serbuan Mobil Listrik China
Bisnis Otomotif
8 jam yang lalu

Astra (ASII) Ungkap Strategi Hadapi Serbuan Mobil Listrik China

Hindari 5 Kesalahan Umum saat Membeli Mobil Pertama
Mobil
19 jam yang lalu

Hindari 5 Kesalahan Umum saat Membeli Mobil Pertama

Suzuki Investasi Rp128 Triliun, Genjot Produksi Mobil Listrik di India
Bisnis Otomotif
26 Agt 2025 | 23:28 WIB

Suzuki Investasi Rp128 Triliun, Genjot Produksi Mobil Listrik di India

