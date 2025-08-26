Bisnis Indonesia Premium
Menilik Harga Hyundai Palisade yang Dirusak Massa Pendemo 25 Agustus 2025

Menilik daftar harga Hyundai Palisade yang menjadi korban amukan massa pendemo di sekitar gedung DPR RI pada Senin (25/8/2025).
Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih
Selasa, 26 Agustus 2025 | 13:40
Hyundai Palisade Hybrid resmi meluncur, Jumat (13/6/2025)./Bisnis-Rizqi Rajendra
Hyundai Palisade Hybrid resmi meluncur, Jumat (13/6/2025)./Bisnis-Rizqi Rajendra

Bisnis.com, JAKARTA - Mobil Hyundai Palisade berwarna hitam menjadi korban pengeroyokan oleh massa pendemo di sekitar Gedung DPR RI pada Senin (25/8/2025).

Hyundai Palisade tersebut berpelat ZZH, yang dinarasikan ditumpangi oleh seorang anggota DPR RI.

Video amukan massa terhadap Hyundai Palisade tersebut pun akhirnya viral di media sosial. Massa mulai menyerbu mobil di dekat kolong flyover.

Saat itu terlihat jalanan macet, pendemo pun langsung membabi-buta. Dari narasi yang beredar, massa mengamuk merusak mobil berwarna hitam itu karena menduga terdapat anggota DPR RI di dalamnya.

Namun ternyata Hyundai Palisade hitam itu disebut ditumpangi oleh seorang ASN yang mengenakan baju batik.

Namun ternyata Hyundai Palisade hitam itu disebut ditumpangi oleh seorang ASN yang mengenakan baju batik.

Akibat dikeroyok massa, mobil tersebut mengalami kerusakan di bagian bodi dan kaca belakang.

Hyundai Palisade dikenal sebagai mobil mewah yang biasa ditumpangi oleh para pejabat. Harga mobilnya pun tak main-main.

Berapa Harga Hyundai Palisade?

Harga Hyundai Palisade on the road (OTR) untuk wilayah Jakarta yakni bervariasi tergantung serinya.

Untuk seri XRT yang memiliki 7 kursi, paling murah yakni Prime yang memiliki harga Rp910.000.000. Kemudian ada Signature 2WD Rp1.051.000.000, Signature 2WD XRT : Rp1.079.000.000, dan Signature AWD XRT: Rp1.215.000.000.

Terbaru, Hyundai baru saja merilis All-New Palisade Hybrid pada Juni 2025 lalu. Harga seri Hybrid ini tentunya lebih mahal.

All-New Palisade Hybrid resmi meluncur dalam tiga varian, yakni Signature yang dibanderol Rp1,1 miliar, varian Calligraphy seharga Rp1,27 miliar, dan varian Calligraphy AWD yang dihargai Rp1,35 miliar.

Penulis : Restu Wahyuning Asih
Editor : Restu Wahyuning Asih

