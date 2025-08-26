Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Suzuki Investasi Rp128 Triliun, Genjot Produksi Mobil Listrik di India

Suzuki investasi Rp128 triliun di India untuk produksi mobil listrik, menjadikan India pusat produksi global. Target ekspor 50.000-100.000 unit EV per tahun.
Rizqi Rajendra
Rizqi Rajendra - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 23:28
Share
Pengunjung melihat mobil yang dipamerkan di stan Suzuki saat berlangsungnya Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten. / Bisnis-Eusebio Chrysnamurti
Pengunjung melihat mobil yang dipamerkan di stan Suzuki saat berlangsungnya Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten. / Bisnis-Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Produsen mobil asal Jepang, Suzuki Motor berencana mengucurkan investasi jumbo di India dalam 5—6 tahun ke depan. Investasi itu senilai US$8 miliar atau sekitar Rp128 triliun (asumsi kurs Rp16.000 per dolar AS) untuk menggenjot produksi mobil listrik.

Chairman Maruti Suzuki India, RC Bhargava mengumumkan investasi ini bersamaan dengan dimulainya produksi perdana kendaraan listrik (electric vehicle/EV) Suzuki di negara tersebut.

Investasi tersebut dilakukan oleh Suzuki Motor yang menjadi pemegang saham mayoritas di Maruti Suzuki. Saat ini, perusahaan memproduksi 17 model kendaraan di India untuk diekspor ke sekitar 100 negara, termasuk Jepang. Alhasil, India akan menjadi pusat produksi global untuk mobil listrik Suzuki.

Melansir Reuters, Selasa (26/8/2025), pengumuman investasi itu mendorong saham Maruti Suzuki naik 2,6% ke level tertinggi sepanjang masa. Kenaikan terjadi saat perusahaan meresmikan produksi komersial SUV listrik e Vitara di Pabrik Gujarat, India.

Maruti Suzuki menargetkan ekspor antara 50.000 hingga 100.000 unit EV per tahun. Namun, dia menyebut belum ada kepastian waktu peluncuran di India, karena tingginya biaya baterai yang bisa mendorong harga jual di tengah konsumen yang sensitif terhadap harga.

Meskipun demikian, pertumbuhan penjualan EV di India masih melampaui pasar mobil secara keseluruhan. Saat ini, kendaraan listrik mencatat pangsa pasar sekitar 4,5% dari total penjualan mobil sejak April 2025, sementara pemerintah India menargetkan 30% pada 2030.

Baca Juga

Chairman dan President Suzuki Motor, Toshihiro Suzuki, menambahkan bahwa pabrik di Gujarat dirancang menjadi salah satu pusat manufaktur otomotif terbesar di dunia dengan kapasitas produksi hingga 1 juta unit per tahun. Fasilitas ini juga dikelilingi oleh unit industri pemasok Suzuki dan perusahaan lain.

Perdana Menteri India, Narendra Modi turut hadir dalam acara tersebut dan menilai kehadiran e Vitara sebagai langkah besar menuju target 'Make in India'. Dia juga mendorong masyarakat untuk membeli produk lokal, termasuk mobil Maruti Suzuki yang diproduksi di India, terlepas dari mana investasi tersebut berasal.

Suzuki e Vitara Meluncur di Indonesia 2026

Diberitakan sebelumnya, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) resmi memperkenalkan e Vitara di gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025.

President Director Suzuki Indonesia Minoru Amano mengatakan bahwa e Vitara bukan sekadar mobil listrik yang ramah lingkungan, tetapi benar-benar disajikan dengan fitur dan performa yang memukau.

“Sebuah evolusi perjalanan kami dan mobil ini akan diluncurkan sekaligus tersedia untuk Anda pada awal 2026,” katanya, Rabu (23/7/2025).

Dalam catatan yang dibagikan, mobil ramah lingkungan ini hadir dengan desain yang superior yang juga disertai dengan penanaman teknologi canggih, fitur keselamatan generasi terbaru, dan performa memukau.

Menurut dia, Suzuki e Vitara bakal menggabungkan kecanggihan EV dengan kemampuan yang dimiliki pada kendaraan Sport Utility Vehicle (SUV). Melalui e Vitara Suzuki melakukan transformasi melalui efisiensi energi, pengembangan produk ramah lingkungan, dan langkah berkelanjutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rizqi Rajendra
Editor : Wibi Pangestu Pratama
Sumber : Reuters

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver Ekspansi Humpuss Maritim (HUMI) Milik Tommy Soeharto Pacu Kinerja 2025
Premium
2 jam yang lalu

Manuver Ekspansi Humpuss Maritim (HUMI) Milik Tommy Soeharto Pacu Kinerja 2025

Indonesian Market Bets on Dovish Fed to Safeguard Foreign Inflow
Premium
3 jam yang lalu

Indonesian Market Bets on Dovish Fed to Safeguard Foreign Inflow

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Suzuki Kemas 2.057 SPK di GIIAS 2025, Ini Model Terlarisnya

Suzuki Kemas 2.057 SPK di GIIAS 2025, Ini Model Terlarisnya

Fronx Jadi Backbone Suzuki, Kontribusi Penjualan Tembus 28%

Fronx Jadi Backbone Suzuki, Kontribusi Penjualan Tembus 28%

Indonesian Market Bets on Dovish Fed to Safeguard Foreign Inflow

Indonesian Market Bets on Dovish Fed to Safeguard Foreign Inflow

Fahri Hamzah Sebut Investor Qatar Mau Garap Proyek TOD di Lahan KAI

Fahri Hamzah Sebut Investor Qatar Mau Garap Proyek TOD di Lahan KAI

Hubungan Memanas, AS dan India Tetap Lanjutkan Negosiasi Dagang

Hubungan Memanas, AS dan India Tetap Lanjutkan Negosiasi Dagang

Tarif Tinggi Trump Dorong India Merapat ke Rusia dan China

Tarif Tinggi Trump Dorong India Merapat ke Rusia dan China

Industri Komponen Otomotif Lokal Tergerus Impor Mobil Listrik

Industri Komponen Otomotif Lokal Tergerus Impor Mobil Listrik

Intip Progres Pabrik BYD & VinFast Cs, Ditarget Rampung Akhir 2025

Intip Progres Pabrik BYD & VinFast Cs, Ditarget Rampung Akhir 2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Suzuki Investasi Rp128 Triliun, Genjot Produksi Mobil Listrik di India
Bisnis Otomotif
53 menit yang lalu

Suzuki Investasi Rp128 Triliun, Genjot Produksi Mobil Listrik di India

Siasat Produsen Komponen Otomotif Lokal Bertahan di Tengah Badai PHK
Bisnis Otomotif
5 jam yang lalu

Siasat Produsen Komponen Otomotif Lokal Bertahan di Tengah Badai PHK

PHK Massal Melanda Industri Komponen Otomotif, Ini Biang Keroknya
Bisnis Otomotif
5 jam yang lalu

PHK Massal Melanda Industri Komponen Otomotif, Ini Biang Keroknya

Industri Komponen Otomotif Lokal Tergerus Impor Mobil Listrik
Bisnis Otomotif
6 jam yang lalu

Industri Komponen Otomotif Lokal Tergerus Impor Mobil Listrik

TMMIN Optimistis Target 3 Juta Unit Ekspor 2025 Bakal Terlampaui
Bisnis Otomotif
9 jam yang lalu

TMMIN Optimistis Target 3 Juta Unit Ekspor 2025 Bakal Terlampaui

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Menilik Harga Hyundai Palisade yang Dirusak Massa Pendemo 25 Agustus 2025

2

Sinyal Veloz Hybrid Rilis 2026 Makin Kuat, TMMIN Pastikan Model Lama Tetap Ada

3

PHK Massal Melanda Industri Komponen Otomotif, Ini Biang Keroknya

4

TMMIN Optimistis Target 3 Juta Unit Ekspor 2025 Bakal Terlampaui

5

Intip Progres Pabrik BYD & VinFast Cs, Ditarget Rampung Akhir 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Deretan Produsen Otomotif Dunia yang Bakal Bangun Pabrik di RI: BYD Hingga Mazda

Deretan Produsen Otomotif Dunia yang Bakal Bangun Pabrik di RI: BYD Hingga Mazda

Penjualan Mobil di GIIAS 2025 Capai 38.000 Unit, Naik 12% dari Tahun Lalu

Penjualan Mobil di GIIAS 2025 Capai 38.000 Unit, Naik 12% dari Tahun Lalu

8 Dekade Kemerdekaan RI, Menanti Jargon Mobil Nasional

8 Dekade Kemerdekaan RI, Menanti Jargon Mobil Nasional

Penjualan Mobil Juli 2025 Turun 18,4% Meski Ada GIIAS, Toyota Tetap Pimpin Pasar

Penjualan Mobil Juli 2025 Turun 18,4% Meski Ada GIIAS, Toyota Tetap Pimpin Pasar

Adu Laris Mobil Pikap Juni 2025: Gran Max Juara, Carry & L300 Membayangi

Adu Laris Mobil Pikap Juni 2025: Gran Max Juara, Carry & L300 Membayangi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Layanan Terpadu dan Institut Neurosains RSPON
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Menilik Harga Hyundai Palisade yang Dirusak Massa Pendemo 25 Agustus 2025

2

Sinyal Veloz Hybrid Rilis 2026 Makin Kuat, TMMIN Pastikan Model Lama Tetap Ada

3

PHK Massal Melanda Industri Komponen Otomotif, Ini Biang Keroknya

4

TMMIN Optimistis Target 3 Juta Unit Ekspor 2025 Bakal Terlampaui

5

Intip Progres Pabrik BYD & VinFast Cs, Ditarget Rampung Akhir 2025