Ekspor Komponen Otomotif Selamat Sempurna (SMSM) Terjegal Tarif Trump

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten komponen otomotif, PT Selamat Sempurna Tbk. (SMSM) blak-blakan mengakui bahwa kinerja ekspor perseroan ke AS terjegal kebijakan Presiden AS Donald Trump yang mengenakan tarif impor 32% untuk Indonesia.

Wakil Presiden Direktur SMSM, Ang Andri Pribadi mengatakan, kinerja ekspor komponen SMSM ke AS akan terdampak kebijakan tarif Trump, mengingat perseroan mengekspor komponen otomotif dalam jumlah cukup besar.

"Karena AS adalah salah satu tujuan ekspor utama SMSM dengan nilai sekitar 9,8% dari total penjualan konsolidasi pada tahun 2024," ujar Andri kepada Bisnis, Selasa (8/4/2025).

Menilik laporan keuangan SMSM, penjualan bersih emiten komponen otomotif itu sebesar Rp5,16 triliun pada 2024, atau meningkat 1,11% year-on-year (YoY) dari Rp5,1 triliun pada 2023.

Artinya, kontribusi penjualan ekspor komponen otomotif SMSM ke Amerika Serikat sebesar Rp506,16 miliar sepanjang 2024.

Sementara itu, laba bersih perseroan sebesar Rp1,02 triliun pada 2024, 8,27% lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Lebih lanjut Andri mengatakan, pemberlakuan pengenaan tarif oleh Trump ini adalah masalah global, karena kebijakan ini diterapkan ke banyak negara mitra dagang AS.

Selain itu, khusus untuk komponen, terdapat regulasi tersendiri yang diterbitkan oleh Trump pada 26 Maret 2025 yaitu Adjusting Imports of Automobiles and Automobile Parts Into The United States, tarif berdasarkan aturan ini adalah 25%.

Alhasil, SMSM masih menunggu hasil koordinasi dan konsultasi antara konsumen perseroan di AS dengan otoritas US Customs & Border Protection (CBP).

"Lebih lanjut, SMSM dan pembeli di AS masih mempelajari dengan saksama semua aturan yang berkaitan dan berharap dapat segera mengatur ulang strategi bilamana diperlukan," jelasnya.

Sejauh ini, negara tujuan ekspor Selamat Sempurna mencakup Amerika Serikat (AS), Australia, Malaysia, Thailand, Japan, Prancis, Singapura, Belgia, dan Jerman.

Perlu diketahui, Selamat Sempurna memiliki pabrik radiator yang berlokasi di Kapuk, Jakarta Utara, dan fasilitas produksi filter dan lainnya di Tangerang. Kapasitas produksi filter sebanyak 96 juta pcs per tahun, sedangkan radiator sebanyak 1,95 juta pcs per tahun.

Adapun, merek SMSM telah terdaftar di 130 negara di seluruh dunia. Berbagai produk SMSM, di antaranya filter oli Sakura, filter udara ADR, dan beberapa produk lainnya, seperti dump hoist, coolant, dan brake parts.