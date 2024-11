Harga Jetour Dashing dan X70 Plus Rp400 Jutaan, Mobil China Rakitan Lokal

Mobil China produksi lokal, Jetour Dashing dan X70 Plus dibanderol seharga Rp400 jutaan.

Bisnis.com, JAKARTA - Produsen otomotif asal China, PT Jetour Motor Indonesia resmi meluncurkan dua model sport utility vehicle (SUV) andalannya yakni Jetour Dashing dan X70 Plus yang harganya dibanderol Rp400 jutaan.

Presiden Direktur PT Jetour Motor Indonesia Jacky Yang, mengatakan perseroan optimistis kedua model tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia.

"Kami telah menerima respons positif sejak perkenalan kedua model pada GIIAS 2024 dan oleh karenanya semakin optimis bahwa setelah peluncuran ini akan semakin banyak konsumen yang mempertimbangkan keunggulan Jetour Dashing dan Jetour X70 Plus," ujarnya dalam keterangan resmi dikutip Sabtu (16/11/2024).

Lebih lanjut dia mengatakan Jetour telah mencapai pertumbuhan signifikan dan menjangkau pasar di 62 negara dan wilayah di seluruh dunia, dengan penjualan global tembus 1,4 juta unit. Jetour didirikan pada 2018 oleh Chery Holding Group.

Perlu diketahui, Jetour telah memulai produksi lokal secara completely knocked down (CKD) di pabrik PT Handal Indonesia Motor (HIM) untuk model Dashing dan X70 Plus pada Oktober lalu.

Adapun, pabrik PT Handal Indonesia Motor yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat itu juga memproduksi mobil merek China lainnya seperti Chery dan Neta.

Tak hanya itu, Jetour juga telah meresmikan dealer perdananya yang berlokasi di kawasan Pluit, Jakarta Utara pada Jumat (15/11/2024). Diler Jetour Pluit dibangun di atas lahan seluas 1000 meter persegi dan bangunan seluas 1400 meter persegi.

Dia mengatakan, dalam beberapa bulan mendatang, Jetour berencana untuk memperluas jaringan diler ke berbagai kota besar di Indonesia. Ekspansi ini bertujuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan di seluruh Indonesia.

Soal spesifikasinya, Jetour Dashing dibekali mesin bensin 1.500 cc dengan tenaga hingga 156 horse power serta torsi maksimal 230 Nm. Sementara itu Jetour X70 Plus memiliki mesin 1.500 cc dengan tenaga sebesar 197 horse power serta torsi maksimal 290 nm.

Menilik interiornya, Jetour Dashing dilengkapi dengan Panoramic Sunroof, serta memiliki teknologi keselamatan seperti 540° Panoramic Imaging, Blind Spot Monitoring, Rear Cross-Traffic Alert dan Intelligent Voice Control , konektivitas CarPlay dan Android Auto, serta Wireless Fast Charging.

Sementara itu, Jetour X70 Plus dilengkapi dengan atap panorama 62 inci. Mobil ini juga memiliki teknologi filter udara CN95, serta berbagai fitur keselamatan dan teknologi lainnya, seperti Keyless Entry, 6-Way Power Seat With Memory Function, One-Touch start, dan Electric Tailgate.

Berikut Daftar Harga Jetour Dashing dan X70 Plus:

-Jetour Dashing Journey: Rp398,8 juta

-Jetour Dashing Inspira: Rp430,8 juta

-Jetour X70 Plus Journey: Rp414,8 juta

-Jetour X70 Plus Inspira: Rp444,8 juta