Motor Listrik Honda ICON e: dan CUV e: Resmi Diluncurkan, Harga di Atas Rp50 Juta

Bisnis.com, JAKARTA –PT Astra Honda Motor (AHM) resmi meluncurkan dua sepeda motor listrik terbaru, yakni Honda ICON e: dan Honda CUV e: pada Rabu (9/10/2024).

Presiden Direktur AHM, Susumu Mitsuishi mengatakan peluncuran kedua model ini menegaskan komitmen perusahaan terhadap elektrifikasi otomotif, sekaligus untuk memperluas pilihan bagi masyarakat Indonesia yang menginginkan kendaraan roda dua rendah emisi.

”Honda ICON e: dan Honda CUV e: merupakan wujud komitmen kami untuk memenuhi harapan dan kebutuhan konsumen. Kami merancangnya dengan inovasi yang mengedepankan kualitas dan standar keamanan tinggi," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (9/10/2024).

Alhasil, kedua model motor listrik terbaru yang diluncurkan AHM ini melengkapi jajaran motor listrik Honda yang sebelumnya telah hadir di Indonesia, yakni Honda EM1 e: dan EM1 e: Plus. Adapun kedua motor listrik itu diproduksi di dalam negeri.

Sebagai informasi, Honda ICON e: merupakan motor listrik yang dapat di-charge langsung, sedangkan Honda CUV e: hadir untuk mendukung produktivitas tinggi dengan sistem baterai yang dapat ditukar (swappable battery) dan kapasitas baterai yang besar.

Spesifikasi Honda ICON e:

Honda ICON e: memiliki desain advance, clean, dan smart, dengan paduan ban depan 12 inci dan ban belakang 10 inci. Terdapat bagasi berukuran besar dengan kapasitas mencapai 26 liter yang menambah nilai dari sisi fungsionalitas.

Menilik dapur pacunya, Honda ICON e: menggendong motor listrik dengan tenaga maksimal 1,8 KW yang mampu melaju hingga 55 km per jam. Baterai yang tertanam pada dek bawah motor mampu bertahan dan membawa kendaraan untuk menempuh jarak maksimal 53 km dengan sekali pengisian.

Adapun, sistem pengisian baterai direct charge, langsung ke sepeda motor atau ke baterainya, memberikan fleksibilitas tinggi dan pengisian daya lebih mudah di manapun. Pengisian baterai dari kosong hingga penuh membutuhkan waktu 7 jam 20 menit, sedangkan dari 25 % ke 75% membutuhkan waktu 3 jam 30 menit.

Terdapat riding mode ”ECON” untuk pengendaraan yang lebih irit baterai, dan ”STD” untuk pengalaman berkendara normal. Kelengkapan pendukung lainnya yang tersemat pada Honda ICON e: di antaranya USB charger pada console box, panel meter full digital, dan semua lampu menggunakan teknologi LED.

Berbicara soal harga, Honda ICON e: akan dipasarkan dengan banderol harga Rp28 juta hingga Rp32 juta OTR Jakarta termasuk charger. AHM membekali Honda ICON e: dengan lima pilihan warna, yakni Iconic Mint, Iconic Orange, Iconic Red, Iconic White, dan Iconic Matte Black.

Spesifikasi Honda CUV e:

Honda CUV e: ditenagai motor listrik dengan tenaga maksimal 6 KW, yang bisa membawanya melaju hingga kecepatan 83 km per jam dengan jarak tempuh maksimal 80,7 km. Sumber tenaganya berasal dari dua baterai Honda Mobile Power Pack e: yang dapat ditukar atau di-charge sendiri dengan off-board charger.

Adapun, pengisian baterai dari kosong hingga penuh memakan waktu enam jam, dan 2,7 jam untuk pengisian dari 25% ke 75%.

Terdapat tiga mode berkendara, yakni ECON, STD, dan Sport, yang bisa dipilih untuk menyesuaikan kebutuhan dan kondisi. Kelengkapan pendukung yang tersemat adalah USB type-C charger yang terletak pada console box untuk pengisian baterai ponsel.

Layar panel TFT dapat menampilkan informasi kendaraan, navigasi, pengontrol musik, hingga menerima dan melakukan panggilan. Smart key system khas Honda terpasang untuk memaksimalkan fitur keamanan.

AHM memberikan tiga pilihan warna Honda CUV e:, yakni Stellar Matte White, Stellar Matte Silver, dan Stellar Matte Black. Lalu untuk Honda CUV e: RoadSync Duo ditawarkan pilihan warna Quantum Matte White, Quantum Matte Silver, dan Quantum Matte Black.

Soal harganya, Honda CUV e: akan dipasarkan dengan range harga Rp53 juta - Rp57 juta (unit Rp33 juta - Rp37 juta dan dua unit baterai MPP e: seharga Rp 10 juta per unit baterai).

Lalu, Honda CUV e: tipe RoadSync Duo akan dipasarkan pada pada range harga Rp57 juta-Rp61 juta (unit Rp37 juta - Rp41 juta dan dua unit baterai MPP e: seharga Rp10 juta per unit baterai), on the road Jakarta.