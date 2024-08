AHM Pede Penjualan Motor Honda Tembus 4,9 Juta Unit Tahun Ini

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Anak usaha PT Astra International Tbk. (ASII), PT Astra Honda Motor ( , JAKARTA - Anak usaha PT Astra International Tbk. (ASII), PT Astra Honda Motor ( AHM ) optimistis mampu mengirirmkan hingga 4,9 juta unit sepeda motor ke konsumen sepanjang 2024.

Executive Vice President Director Astra Honda Motor Thomas Wijaya mengatakan sampai dengan akhir tahun penjualan sepeda motor secara keseluruhan ditargetkan mencapai 6,3 juta.

"Dari total market tersebut, penjualan motor honda bisa 4,8 juta hingga 4,9 juta unit," kata Thomas kepada wartawan, Minggu (25/8/2024).

Lebih lanjut, Thomas mengatakan sampai dengan Juli 2024, AHM berhasil mengantongi penjualan sepeda motor sebanyak 3,7 juta unit. Raihan tersebut tumbuh 2,5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Adapun untuk penjualan motor Honda hingga Juli mencapai 2,9 juta dari total seluruh unit yang terjual. Di sisi lain, penjualan motor listrik honda yaitu EM1 hanya berkontribusi 1% dari total seluruh penjualan per Juli 2024.

Diberitakan sebelumnya, memproyeksikan kontribusi penjualan Honda Beat bisa menembus 1,6 juta unit per tahun. Terlebih lagi, entitas PT Astra International Tbk. (ASII) tersebut baru saja meluncurkan All New Honda Beat dengan harga mulai dari Rp18,43 juta.

Marketing Director AHM, Octavianus Dwi mengatakan kontribusi dari BeAT berkisar 1/3 dari total penjualan Honda setiap tahunnya. Sementara pada 2023, penjualan sepeda motor Honda mencapai 4,9 juta unit yang berarti 1,63 juta diantaranya merupakan model Beat.

penjualan AHM mencapai 1,32 juta (1.324.000) unit pada kuartal I/2024, turun 8% bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pangsa pasar AHM mengalami penurunan dari 79% menjadi 76% secara year-on-year (YoY).

AHM juga berencana untuk meluncurkan satu lagi produk baru pada tahun ini. Mengenai tanggal peluncurannya, hal ini hanya tinggal menunggu waktu saja.