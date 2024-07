Diskon Honda Brio Rp10 Juta Saat Pameran GIIAS 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, TANGERANG — Honda memberikan diskon harga setidaknya Rp10 juta untuk mobil Brio selama pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2024.

Salah satu tenaga penjual Honda mengatakan promo yang diberikan Honda berupa potongan harga Rp10 juta untuk model Brio baik varian Satya maupun RS. Kemudian masih ada lucky dip senilai ratusan ribu rupiah.

"Potongan Rp10 juta. Pameran pokoknya harga spesial apalagi ada lucky dip. [Harga spesial] lebih [dari Rp10 juta]," katanya di ICE BSD Tangerang, Kamis (22/7/2024).

Sebagai informasi, harga untuk Brio Satya S transmisi manual dipatok Rp167,9 juta, Brio Satya E manual Rp182,8 juta, dan Brio Satya E CVT Rp198 juta.

Sementara untuk varian yang lebih tinggi, yakni Brio RS dibanderol Rp243,1 juta dengan transmisi manual, sedangkan transmisi CVT dibanderol Rp253,1 juta.

Honda Brio RS memiliki semua fitur yang ada di tipe E dengan tambahan LED Headlights with LED Day Running Light, Dark Chrome Front Grille with New RS Emblem, LED fog lights, dan tailgate spoiler dengan LED high mount stop lamp.

Berikutnya dari eksterior terdapat dark chrome alloy wheels berukuran 15 inci, dan rear bumper yang sudah ditambah diffuser.

Kemudian terdapat fitur one push ignition system yang memungkinkan mobil menyala dalam sekali pencet tombol, dan juga ada smart entry system.

Dari sisi interior, terdapat panel dashboard dengan pola garis merah dan abu-abu. Kemudian sisi kokpit terdapat speedometer dengan desain sporty ditambah informasi pada sebuah layar LCD.

Pada head unit terdapat layar 7 inci dengan touchscreen display audio yang dilengkapi USB Port. Kemudian ada hiburan seperti AM/FM radio, bluetooth & HFT, screen mirroring, dan koneksi untuk smartphone.

