Cek! Daftar Diskon Mobil Bensin Wuling Selama GIIAS 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, TANGERANG — Wuling Indonesia masih terus memasarkan mobil jenis internal combustion engine (ICE) atau konvensional meskipun deretan mobil listriknya laris manis. Berbagai diskon juga diberikan untuk mobil bensin selama pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2024.

Rata-rata mobil bensin dari Wuling mendapatkan potongan harga sampai Rp15 juta selama pameran GIIAS 2024. Akan tetapi, ada diskon besar untuk mobil dengan NIK 2023 atau tahun lalu.

Salah satunya adalah Wuling Almaz yang mendapatkan diskon hingga Rp60 juta untuk NIK 2023. Adapun, harga Almaz RS untuk varian bensin dibanderol mulai dari Rp402 juta.

“Diskonnya Rp60 juta untuk NIK 2023 Almaz, tapi bukan hybrid,” kata seorang tenaga penjual Wuling yang enggan disebut namanya di GIIAS 2024, Senin (22/7/2024).

Sementara itu, untuk Almaz dengan NIK 2024, diskon yang bisa diperoleh para pengunjung GIIAS 2024 hanya mencapai Rp15 juta.

Wuling juga memberi diskon besar-besaran untuk Confero S dan Cortez dengan NIK 2023. Akan tetapi, unit yang tersedia sudah laku terjual saat pameran berlangsung.

Diskon yang diberikan untuk Confero S dengan NIK 2024 sebesar Rp15 juta dengan harga on the road (OTR) Jakarta mulai dari Rp207,7 juta sampai Rp232,3 juta. Kemudian, untuk Cortez S EX mendapatkan potongan harga sebesar Rp 15 juta dengan harga yang dibanderol mulai dari Rp342,65 juta.

Lalu, untuk Wuling Alvez mendapatkan potongan harga sekitar Rp14 juta dengan harga yang dibanderol mulai dari Rp304,3 juta sampai Rp342,65 juta.

Sampai dengan semester I/2024, penjualan Wuling didominasi oleh mobil listrik dengan teknologi berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV).

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan penjualan BEV dari Wuling secara wholesales mencapai 6.210 unit sepanjang semester I/2024, naik 276% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 1.651 unit.

Jumlah tersebut sekitar 72,9% dari total penjualan wholesales Wuling sepanjang semester I/2024. Di satu sisi, Wuling mencatatkan penjualan untuk Almaz Hybrid sebanyak 319 unit, sementara sisanya merupakan kontribusi dari penjualan mobil bensin atau ICE.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel