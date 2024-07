Rupiah Lunglai, Harga Suzuki Jimny Stabil Tak Ada Kenaikan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) memastikan tidak ada kenaikan harga untuk mobil memasuki semester II/2024, baik untuk produk yang diimpor secara utuh maupun hasil produksi lokal.

4W Marketing Director Suzuki Indomobil Sales, Harold Donnel melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bukanlah faktor dominan yang mempengaruhi harga jual suatu produk mobil.

Menurutnya, besarnya kebutuhan pasar terhadap kendaraan menjadi faktor yang lebih utama dibandingkan nilai tukar rupiah. Taktik dalam menjual produk nantinya akan mengikuti dan menyesuaikan kondisi yang terjadi setelahnya.

“Selagi masyarakat indonesia membutuhkan kendaraan, maka kami optimistis pasar akan tetap tumbuh,” katanya kepada Bisnis, Rabu (3/7/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan pertumbuhan pasar membutuhkan dukungan yang lebih fundamental seperti kenaikan pendapatan masyarakat hingga adanya sinergi mobilisasi untuk berbagai keperluan.

Beberapa model yang sejauh ini masih diimpor oleh Suzuki adalah Ignis, Jimny 3 pintu, Jimny 5 pintu, S-Presso, Baleno, dan Grand Vitara. Sementara model yang diproduksi secara lokal adalah Ertiga, XL7, Carry Pick-Up, dan APV.

Sebagai informasi, data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo menunjukkan penjualan mobil Suzuki secara ritel mencapai 6.110 unit pada Mei 2024, turun 11% dari 6.868 unit dibandingkan Mei 2023.

Bila melihat berdasarkan modelnya, XL7 memimpin penjualan mobil penumpang dengan komposisi yang didominasi oleh New XL7 Hybrid sebesar 61%. Kemudian, penjualan All New Ertiga didominasi oleh varian hybrid sebesar 70% dari total penjualan All New Ertiga.

Model hybrid memiliki kontribusi sekitar 21% dari total keseluruhan penjualan kendaraan Suzuki Indonesia pada Mei 2024.

Berikut adalah daftar harga mobil Suzuki on-the-road (OTR) Jakarta per Juli 2024:

Grand Vitara: Rp362 juta

Ertiga Hybrid: Rp276,2 juta

XL7 Hybrid: Rp287,2 juta

XL7: Rp259,4 juta

Ertiga: Rp232 juta

Ignis: Rp213,8 juta

Jimny 3 pintu: Rp447,4 juta

Jimny 5 pintu: Rp465 juta

Baleno: Rp283,9 juta

APV Arena: Rp182,3 juta

Carry Pick-Up: Rp169,5 juta

S-Presso: Rp169,1 juta

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel