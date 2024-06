Penjualan Suzuki Meningkat pada Mei 2024, Model Hybrid Mendominasi

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah persaingan pasar yang kian sengit, Suzuki terus berupaya menghadirkan produk sesuai kebutuhan konsumen dengan harga yang ikut bersaing di kelasnya. Hasilnya, merek di bawah Indomobil Group (IMAS) itupun menorehkan hasil positif pada Mei.

Suzuki mendongkrak penjualan dengan peningkatan signifikan di angka 22% pada Mei 2024. Torehan ini terlihat dengan meningkatnya pamor jenis kendaraan seperti, New XL7 Hybrid, All New Ertiga, dan Baleno untuk kategori mobil penumpang.

Dengan, penjualan model hybrid ikut mendominasi pasar sebesar 35% dari total penjualan passenger Suzuki di periode yang sama.

Selain kendaraan penumpang, kendaraan kategori komersil pun memberikan angka positif sebesar52% dari penjualan Suzuki secara keseluruhan.

Dept. Head of 4W Sales PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Randy R. Murdoko mengatakan persaingan pasar yang sehat dan kompetitif saat ini sebagai pelopor Suzuki Indonesia terus menyesuaikan strategi penjualan dengan kebutuhan setiap pelanggan Suzuki.

“Tentu kami bangga dengan capaian penjualan bulan Mei 2024 yang kian meningkat sehingga pasar otomotif semakin menarik. Dengan begitu, Suzuki Indonesia semakin tertantang untuk menempatkan strategi penjualan dan pelayanan kepada pelanggan,” kata Rendy, dikutip dari siaran tertulis Rabu (26/06/2024).

Model seperti New XL7 memimpin penjualan mobil penumpang dengan pertumbuhan 28% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Rinciannya, New XL7 Hybrid sebesar 61%. Sedangkan untuk kategori tiga baris medium SUV, XL7 mengalami peningkatan market share sebesar 6%.

Pada posisi penjualan berikut, seperti All New Ertiga dikuasai oleh varian hybrid sebesar 70% dari total penjualan All New Ertiga.

Ini berarti memperlihatkan bahwa mobil hybrid semakin eksis, mendominasi sebesar 43% dari total keseluruhan penjualan kendaraan penumpang Suzuki Indonesia.

Selain itu, penyumbang penjualan tertinggi berikutnya adalah Suzuki Baleno yang mampu menorehkan pertumbuhan sebesar 57% dibandingkan bulan sebelumnya. Bahkan Baleno memimpin market share tertinggi yaitu sebesar 65% untuk kategori sedan hatchback Indonesia pada Mei 2024.

Untuk kendaraan kategori penumpang hadir Grand Vitara yang menjadi daya tarik tersendiri dengan mengalami peningkatan ritel bulanan sebesar 80%.

Alhasil, mobil usungan Suzuki Indonesia yang mengisi rak produk stylish modern ini semakin menarik minat masyarakat seperti yang aktif di perkotaan.

Kemudian, kategori mobil penumpang, mobil komersil pun turut menunjukan kinerjanya dengan peningkatan penjualan hingga 26%.

“Lewat capaian pada bulan Mei 2024 ini, kami sangat berterima kasih atas kepercayaan masyarakat Indonesia yang terus mengandalkan Suzuki sebagai brand otomotif sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kami juga tren positif ini tetap dipertahankan sehingga Suzuki bisa terus beradaptasi dan berinovasi baik untuk produk maupun layanan yang kami berikan,” tutup Randy. (Jessica Elvera Marus)

