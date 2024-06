Perbandingan Penjualan Ayla & Sirion, Lebih Cocok Pilih Mana?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Perbandingan penjualan dua mobil besutan Daihatsu, Sirion dan Ayla, yang memiliki segmentasi konsumen berbeda.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo, penjualan Daihatsu Sirion secara wholesales sebanyak 40 unit untuk periode Januari 2024 hingga April 2024. Pengiriman kepada diler tercatat hanya terjadi pada Maret 2024 dan April 2024 dengan masing-masing 20 unit.

Jumlah penjualan wholesales Sirion terpaut jauh dibandingkan dengan Ayla yang mencapai 5.820 unit sepanjang periode yang sama.

Dilansir dari laman resmi Astra Daihatsu, harga untuk All New Sirion mulai dari Rp230,35 juta sedangkan All New Ayla mulai dari Rp137,8 juta.

Sebagai informasi, model Daihatsu Sirion masih diimpor secara utuh dari Malaysia dengan total 40 unit sepanjang Januari-April 2024. Komposisi ini sama dengan penjualan wholesales daripada Sirion.

Marketing & Customer Relations Division Head Astra International Daihatsu Sales Operation Tri Mulyono menjelaskan bahwa konsumen Sirion merupakan anak muda yang lebih mengedepankan gaya.

Sebaliknya, konsumen Ayla merupakan konsumen yang cenderung mencari mobil dengan harga yang lebih terjangkau dan efisien bahan bakar.

“Secara harga bedanya signifikan, dan memang kalangan muda yang lebih ke style pasti pilih Sirion,” katanya di Bandung, Minggu (2/6/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan Sirion sebagai satu-satunya produk Daihatsu yang diimpor secara utuh atau completely built up (CBU) bisa dikatakan niche sehingga pasarnya tidak terlalu besar.

