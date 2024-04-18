Daftar Harga Sepeda Motor Honda, Yamaha, dan Suzuki Terbaru

Bisnis.com, JAKARTA - Merek sepeda motor Honda, Yamaha, dan Suzuki memang sudah menjadi andalan konsumen Indonesia. Merek kendaraan roda dua ini menawarkan keunggulan yang menarik dengan fitur-fitur yang memadai. Harga sepeda motor merek-merek tersebut pun cukup terjangkau, asal memilih sesuai kebutuhan.
Bagi pecinta kendaraan roda dua, membeli sepeda motor untuk kebutuhan perjalanan sehari-hari menjadi pilihan yang bijak. Terdapat beragam sepeda motor yang bisa dipilih untuk dijadikan alternatif teman berkendara untuk menjalankan aktivitas.
Dilansir dari situs resmi masing-masing produsen Rabu (17/04/2024) berikut daftar harga terbaru untuk sepeda motor Honda, Yamaha, dan Suzuki.
Daftar Harga Sepeda Motor Terbaru Honda, Yamaha, dan Suzuki Per April 2024:
Harga Motor Honda
Motor Matic Honda
Honda Beat, Rp18.050.000
Honda Beat Street,Rp18.700.000
Honda Genio, Rp19.110.000
Honda Scoopy,Rp21.975.000
Honda Vario 125, Rp22.550.000
Honda Vario 160, Rp26.639.000
Honda Stylo 160, Rp27.550.000
Honda PCX 160, Rp32.670.000
Honda ADV 160, Rp36.200.000
Honda Forza, Rp90.330.000
Motor Sport Honda
Honda CB150 Verza, Rp21.445.000
Honda Sonic 150R, Rp25.520.000
Honda CB 150 R StreetFire, Rp30.661.000
Honda CB150X, Rp33.910.000
Honda CRF 150 L, Rp36.430.000
Honda CBR 150 R,Rp37.783.000
Honda CBR 250 RR, Rp63.956.000
Honda CRF 250 L, Rp79.900.000
Honda ST 125 Dax, Rp82.030.000
Honda Monkey, Rp82.970.000
Honda CRF 250 Rally, Rp92.930.000
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Motor Cub Honda
Honda Revo, Rp16.020.000
Honda Supra, Rp X 125 FI, Rp19.100.000
Honda GTR 150, Rp25.180.000
Honda SuperCub C125, Rp77.160.000
Honda CT125, Rp81.400.000
Motor Listrik Honda
Honda EM1 e : & EM1 e : PLUS, Rp40.000.000
Motor Big Bike Honda
Honda CB650R, Rp291.006.000
Honda XL 750 Transalp, Rp330.500.000
Honda CB500X, Rp204.513.000
Honda CRF110L AFRICA TWIN M/T, Rp620.774.000
Honda CRF110L AFRICA TWIN DCT, Rp663.330.000
Honda Rebel, Rp201.668.000
Honda Gold Wing, Rp1.052.500.000
Honda CBR1000RR-R, Rp,1.076.696.000
Harga Motor Yamaha
Motor Maxi Yamaha
Yamaha XMAX 250, Rp66.450.000
Yamaha NMAX 155, Rp32.175.000
Yamaha Aerox 155, Rp27.775.000
Yamaha LEXi LX 155, Rp25.650.000
Motor Classy Yamaha
Yamaha Grand Fillano,Rp27.300.000
Yamaha Fazzio, Rp22.700.000
Motor Matic Yamaha
Yamaha FreeGO 125, Rp21.700.000
Yamaha GEAR 125, Rp18.505.000
Yamaha X-Ride 125, Rp20.200.000
Yamaha Mio M3 125, Rp17.750.000
Yamaha Fino 125, Rp20.400.000
Motor Sport Yamaha
Yamaha XSR 155, Rp38.075.000
Yamaha R15, Rp40.175.000
Yamaha R25, Rp63.900.000
Yamaha MT - 25,Rp57.575.000
Yamaha MT - 15,Rp38.825.000
Yamaha Vixion 155, Rp29.525.000
Motor Off Road Yamaha
Yamaha WR 155R, Rp38.900.000
Yamaha YZ125X,Rp97.000.000
Yamaha YZ250X,Rp120.000.000
Yamaha YZ250F,Rp129.000.000
Yamaha YZ250FX,Rp124.000.000
Motor Moped Yamaha
Yamaha MX King 150,Rp26.225.000
Yamaha Jupiter, Rp20.090.000
Yamaha Vega Force, Rp18.175.000
Harga Motor Suzuki
All New Satria F150
Suzuki All New Satria F150, Rp28.600.000
GSX-S150
Suzuki GSX-S150 Keyless, Rp31.422.000
GSX-R150
Suzuki GSX-R150 Keyless, Rp35.000.000
Suzuki GSX-R150 ABS, Rp38.300.000
Address Playfull
Suzuki Address Playfull, Rp20.866.500
Address FI
Suzuki Address FI Standard, Rp19.933.500
Suzuki Address FI Predator Series, Rp20.600.000
Nex Crossover
Suzuki Nex II Crossover, Rp20.600.000
Nex II
Suzuki Nex II Standard, Rp19.355.000
Suzuki Nex II Elegant, Rp19.411.000
Suzuki Nex II Elegant Premium, Rp20.250.000
Suzuki Nex II Fancy Dynamic, Rp20.500.000
Gixxer SF 250
Suzuki Gixxer SF 250, Rp55.500.000
Avenis 125
Suzuki Avenis 125 Standard, Rp30.180.000
V Strom 250 SX
Suzuki V Strom 250 SX Champion Yellow, Rp59.500.000
Suzuki V Strom 250 SX Pearl Blaze Orange, Rp59.500.000
Suzuki V Strom 250 SX Glass Sparkle Black, Rp59.500.000
Burgman Street 125 EX
Suzuki Burgman Street 125 EX METALLIC ROYAL BRONZE, Rp 24.700.000
Suzuki Burgman Street 125 EX METALLIC MATE PLATINUM SILVER, Rp 24.700.000
Suzuki Burgman Street 125 EX METALLIC MATE BLACK, Rp 24.700.000
(Maria Jessica Elvera Marus)
Disclaimer : Harga sepeda motor diatas berlaku untuk harga OTR Jakarta dan berdasarkan hasil pantauan situs resmi perusahaan, harga dapat berubah sewaktu-waktu.
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