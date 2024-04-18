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Daftar Harga Sepeda Motor Honda, Yamaha, dan Suzuki Terbaru

Berikut merupakan daftar harga berbagai model sepeda motor dari Honda, Yamaha, hingga Suzuki terbaru.
Redaksi
Redaksi - Bisnis.com
Kamis, 18 April 2024 | 08:48
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Ilustrasi penjualan dan harga sepeda motor/JIBI
Ilustrasi penjualan dan harga sepeda motor/JIBI

Bisnis.com, JAKARTA - Merek sepeda motor Honda, Yamaha, dan Suzuki memang sudah menjadi andalan konsumen Indonesia. Merek kendaraan roda dua ini menawarkan keunggulan yang menarik dengan fitur-fitur yang memadai. Harga sepeda motor merek-merek tersebut pun cukup terjangkau, asal memilih sesuai kebutuhan.

Bagi pecinta kendaraan roda dua, membeli sepeda motor untuk kebutuhan perjalanan sehari-hari menjadi pilihan yang bijak. Terdapat beragam sepeda motor yang bisa dipilih untuk dijadikan alternatif teman berkendara untuk menjalankan aktivitas.

Dilansir dari situs resmi masing-masing produsen Rabu (17/04/2024) berikut daftar harga terbaru untuk sepeda motor Honda, Yamaha, dan Suzuki. 

Daftar Harga Sepeda Motor Terbaru Honda, Yamaha, dan Suzuki Per April 2024:

Harga Motor Honda

Motor Matic Honda

Honda Beat, Rp18.050.000
Honda Beat Street,Rp18.700.000
Honda Genio, Rp19.110.000
Honda Scoopy,Rp21.975.000
Honda Vario 125, Rp22.550.000
Honda Vario 160, Rp26.639.000
Honda Stylo 160, Rp27.550.000
Honda PCX 160, Rp32.670.000
Honda ADV 160, Rp36.200.000
Honda Forza, Rp90.330.000
 

Motor Sport Honda

Honda CB150 Verza, Rp21.445.000
Honda Sonic 150R, Rp25.520.000
Honda CB 150 R StreetFire, Rp30.661.000
Honda CB150X, Rp33.910.000
Honda CRF 150 L, Rp36.430.000
Honda CBR 150 R,Rp37.783.000
Honda CBR 250 RR, Rp63.956.000
Honda CRF 250 L, Rp79.900.000
Honda ST 125 Dax, Rp82.030.000
Honda Monkey, Rp82.970.000
Honda CRF 250 Rally, Rp92.930.000
 

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Motor Cub Honda

Honda Revo, Rp16.020.000
Honda Supra, Rp X 125 FI, Rp19.100.000
Honda GTR 150, Rp25.180.000
Honda SuperCub C125, Rp77.160.000
Honda CT125, Rp81.400.000
 

Motor Listrik Honda

Honda EM1 e : & EM1 e : PLUS, Rp40.000.000
 

Motor Big Bike Honda

Honda CB650R, Rp291.006.000
Honda XL 750 Transalp, Rp330.500.000
Honda CB500X, Rp204.513.000
Honda CRF110L AFRICA TWIN M/T, Rp620.774.000
Honda CRF110L AFRICA TWIN DCT, Rp663.330.000
Honda Rebel, Rp201.668.000
Honda Gold Wing, Rp1.052.500.000
Honda CBR1000RR-R, Rp,1.076.696.000
 

Harga Motor Yamaha

 

Motor Maxi Yamaha

Yamaha XMAX 250, Rp66.450.000
Yamaha NMAX 155, Rp32.175.000
Yamaha Aerox 155, Rp27.775.000
Yamaha LEXi LX 155, Rp25.650.000
 

Motor Classy Yamaha

Yamaha Grand Fillano,Rp27.300.000
Yamaha Fazzio, Rp22.700.000
 

Motor Matic Yamaha

Yamaha FreeGO 125, Rp21.700.000
Yamaha GEAR 125, Rp18.505.000
Yamaha X-Ride 125, Rp20.200.000
Yamaha Mio M3 125, Rp17.750.000
Yamaha Fino 125, Rp20.400.000
 

Motor Sport Yamaha

Yamaha XSR 155, Rp38.075.000
Yamaha R15, Rp40.175.000
Yamaha R25, Rp63.900.000
Yamaha MT - 25,Rp57.575.000
Yamaha MT - 15,Rp38.825.000
Yamaha Vixion 155, Rp29.525.000
 

Motor Off  Road Yamaha

Yamaha WR 155R, Rp38.900.000
Yamaha YZ125X,Rp97.000.000
Yamaha YZ250X,Rp120.000.000
Yamaha YZ250F,Rp129.000.000
Yamaha YZ250FX,Rp124.000.000
 

Motor Moped Yamaha

Yamaha MX King 150,Rp26.225.000
Yamaha Jupiter, Rp20.090.000
Yamaha Vega Force, Rp18.175.000
 

Harga Motor Suzuki

 

All New Satria F150

Suzuki All New Satria F150, Rp28.600.000
 

GSX-S150

Suzuki GSX-S150 Keyless, Rp31.422.000
 

GSX-R150

Suzuki GSX-R150 Keyless, Rp35.000.000
Suzuki GSX-R150 ABS, Rp38.300.000
 

Address Playfull

Suzuki Address Playfull, Rp20.866.500
 

Address FI

Suzuki Address FI Standard, Rp19.933.500
Suzuki Address FI Predator Series, Rp20.600.000
 

Nex Crossover

Suzuki Nex II Crossover, Rp20.600.000
 

Nex II

Suzuki Nex II Standard, Rp19.355.000
Suzuki Nex II Elegant, Rp19.411.000
Suzuki Nex II Elegant Premium, Rp20.250.000
Suzuki Nex II Fancy Dynamic, Rp20.500.000
 

Gixxer SF 250

Suzuki Gixxer SF 250, Rp55.500.000
 

Avenis 125

Suzuki Avenis 125 Standard, Rp30.180.000
 

V Strom 250 SX

Suzuki V Strom 250 SX Champion Yellow, Rp59.500.000
Suzuki V Strom 250 SX Pearl Blaze Orange, Rp59.500.000
Suzuki V Strom 250 SX Glass Sparkle Black, Rp59.500.000
 

Burgman Street 125 EX

Suzuki Burgman Street 125 EX METALLIC ROYAL BRONZE, Rp 24.700.000
Suzuki Burgman Street 125 EX METALLIC MATE PLATINUM SILVER, Rp 24.700.000
Suzuki Burgman Street 125 EX METALLIC MATE BLACK, Rp 24.700.000
 

(Maria Jessica Elvera Marus)

Disclaimer : Harga sepeda motor diatas berlaku untuk harga OTR Jakarta dan berdasarkan hasil pantauan situs resmi perusahaan, harga dapat berubah sewaktu-waktu. 

 

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Penulis : Redaksi
Editor : Kahfi

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