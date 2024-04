Daftar Harga Sepeda Motor Honda, Yamaha, dan Suzuki Terbaru

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Merek sepeda motor Honda, Yamaha, dan Suzuki memang sudah menjadi andalan konsumen Indonesia. Merek kendaraan roda dua ini menawarkan keunggulan yang menarik dengan fitur-fitur yang memadai. Harga sepeda motor merek-merek tersebut pun cukup terjangkau, asal memilih sesuai kebutuhan.

Bagi pecinta kendaraan roda dua, membeli sepeda motor untuk kebutuhan perjalanan sehari-hari menjadi pilihan yang bijak. Terdapat beragam sepeda motor yang bisa dipilih untuk dijadikan alternatif teman berkendara untuk menjalankan aktivitas.

Dilansir dari situs resmi masing-masing produsen Rabu (17/04/2024) berikut daftar harga terbaru untuk sepeda motor Honda, Yamaha, dan Suzuki.

Daftar Harga Sepeda Motor Terbaru Honda, Yamaha, dan Suzuki Per April 2024:

Harga Motor Honda

Motor Matic Honda

Honda Beat, Rp18.050.000

Honda Beat Street,Rp18.700.000

Honda Genio, Rp19.110.000

Honda Scoopy,Rp21.975.000

Honda Vario 125, Rp22.550.000

Honda Vario 160, Rp26.639.000

Honda Stylo 160, Rp27.550.000

Honda PCX 160, Rp32.670.000

Honda ADV 160, Rp36.200.000

Honda Forza, Rp90.330.000



Motor Sport Honda

Honda CB150 Verza, Rp21.445.000

Honda Sonic 150R, Rp25.520.000

Honda CB 150 R StreetFire, Rp30.661.000

Honda CB150X, Rp33.910.000

Honda CRF 150 L, Rp36.430.000

Honda CBR 150 R,Rp37.783.000

Honda CBR 250 RR, Rp63.956.000

Honda CRF 250 L, Rp79.900.000

Honda ST 125 Dax, Rp82.030.000

Honda Monkey, Rp82.970.000

Honda CRF 250 Rally, Rp92.930.000



Motor Cub Honda

Honda Revo, Rp16.020.000

Honda Supra, Rp X 125 FI, Rp19.100.000

Honda GTR 150, Rp25.180.000

Honda SuperCub C125, Rp77.160.000

Honda CT125, Rp81.400.000



Motor Listrik Honda

Honda EM1 e : & EM1 e : PLUS, Rp40.000.000



Motor Big Bike Honda

Honda CB650R, Rp291.006.000

Honda XL 750 Transalp, Rp330.500.000

Honda CB500X, Rp204.513.000

Honda CRF110L AFRICA TWIN M/T, Rp620.774.000

Honda CRF110L AFRICA TWIN DCT, Rp663.330.000

Honda Rebel, Rp201.668.000

Honda Gold Wing, Rp1.052.500.000

Honda CBR1000RR-R, Rp,1.076.696.000



Harga Motor Yamaha

Motor Maxi Yamaha

Yamaha XMAX 250, Rp66.450.000

Yamaha NMAX 155, Rp32.175.000

Yamaha Aerox 155, Rp27.775.000

Yamaha LEXi LX 155, Rp25.650.000



Motor Classy Yamaha

Yamaha Grand Fillano,Rp27.300.000

Yamaha Fazzio, Rp22.700.000



Motor Matic Yamaha

Yamaha FreeGO 125, Rp21.700.000

Yamaha GEAR 125, Rp18.505.000

Yamaha X-Ride 125, Rp20.200.000

Yamaha Mio M3 125, Rp17.750.000

Yamaha Fino 125, Rp20.400.000



Motor Sport Yamaha

Yamaha XSR 155, Rp38.075.000

Yamaha R15, Rp40.175.000

Yamaha R25, Rp63.900.000

Yamaha MT - 25,Rp57.575.000

Yamaha MT - 15,Rp38.825.000

Yamaha Vixion 155, Rp29.525.000



Motor Off Road Yamaha

Yamaha WR 155R, Rp38.900.000

Yamaha YZ125X,Rp97.000.000

Yamaha YZ250X,Rp120.000.000

Yamaha YZ250F,Rp129.000.000

Yamaha YZ250FX,Rp124.000.000



Motor Moped Yamaha

Yamaha MX King 150,Rp26.225.000

Yamaha Jupiter, Rp20.090.000

Yamaha Vega Force, Rp18.175.000



Harga Motor Suzuki

All New Satria F150

Suzuki All New Satria F150, Rp28.600.000



GSX-S150

Suzuki GSX-S150 Keyless, Rp31.422.000



GSX-R150

Suzuki GSX-R150 Keyless, Rp35.000.000

Suzuki GSX-R150 ABS, Rp38.300.000



Address Playfull

Suzuki Address Playfull, Rp20.866.500



Address FI

Suzuki Address FI Standard, Rp19.933.500

Suzuki Address FI Predator Series, Rp20.600.000



Nex Crossover

Suzuki Nex II Crossover, Rp20.600.000



Nex II

Suzuki Nex II Standard, Rp19.355.000

Suzuki Nex II Elegant, Rp19.411.000

Suzuki Nex II Elegant Premium, Rp20.250.000

Suzuki Nex II Fancy Dynamic, Rp20.500.000



Gixxer SF 250

Suzuki Gixxer SF 250, Rp55.500.000



Avenis 125

Suzuki Avenis 125 Standard, Rp30.180.000



V Strom 250 SX

Suzuki V Strom 250 SX Champion Yellow, Rp59.500.000

Suzuki V Strom 250 SX Pearl Blaze Orange, Rp59.500.000

Suzuki V Strom 250 SX Glass Sparkle Black, Rp59.500.000



Burgman Street 125 EX

Suzuki Burgman Street 125 EX METALLIC ROYAL BRONZE, Rp 24.700.000

Suzuki Burgman Street 125 EX METALLIC MATE PLATINUM SILVER, Rp 24.700.000

Suzuki Burgman Street 125 EX METALLIC MATE BLACK, Rp 24.700.000



(Maria Jessica Elvera Marus)

Disclaimer : Harga sepeda motor diatas berlaku untuk harga OTR Jakarta dan berdasarkan hasil pantauan situs resmi perusahaan, harga dapat berubah sewaktu-waktu.

