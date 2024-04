Toyota Segarkan Rush, Harga Mulai dari Rp284,4 Juta

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Toyota-Astra Motor (TAM) melakukan penyegaran untuk mobil sports utility vehicle (SUV) New Rush GR Sport dengan harga on-the-road (OTR) Jakarta mulai dari Rp284,4 juta.

Dari sisi desain, penyegaran Toyota Rush dilakukan dengan adanya Black Glossy Front Grille Ornament, serta Glossy Front Bumper Spoiler. Sentuhan warna hitam juga diberikan pada bagian Black Outer Mirror, dan Black Door Handle.

Kemudian Black Glossy Side Body Moulding yang penempatannya di pintu digeser lebih rendah, dengan tambahan desain pada Two-tone Alloy Wheel.

Pada bagian belakang diterapkan Black Glossy Upper Door Garnish. Selaras dengan itu, bumper depan menampilkan New Design Black Glossy Rear Bumper Spoiler.

Beralih ke interiornya, desain yang digunakan mengedepankan warna hitam ditambah 9-Inch Audio Screen dengan opening GR logo. Bagian dalam mobil juga mendapat sentuhan pada panel interior dan door armrest berbahan soft pad hitam.

Toyota Customization Option (TCO) juga tersedia khusus untuk New Rush GR Sport dan New Rush tipe G yang mencakup beberapa jenis aksesoris. Konsumen juga dapat menyesuaikan kebutuhannya bersama jaminan kualitas produk standar Toyota.

Vice President Director TAM, Henry Tanoto mengatakan perusahaan ingin memperkuat identitas GR brand pada model Rush dengan image yang sporty, tangguh, dan menyenangkan untuk dikemudi.

“[Toyota] juga meningkatkan kesan berkualitas dan premium untuk menjangkau segmen pasar keluarga menengah yang lebih luas, dan memberikan nilai Total Ownership Experience yang lebih menguntungkan pelanggan,” jelasnya melalui keterangan tertulis, Rabu (3/4/2024).

Berikut daftar harga Toyota New Rush:



- New Rush 1.5 G MT Rp284,4 juta

- New Rush 1.5 G AT Rp295,2 juta

- New Rush 1.5 GR Sport MT Rp299,75 juta

- New Rush 1.5 GR Sport AT Rp310,45 juta

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel