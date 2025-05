Jambore Ke-14 Teruci, Gelar Off Road di Bandung

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Terios Rush Club Indonesia (Teruci) baru saja mengadakan Jambore Nasional Ke-14 dengan mengusung semangat "Pushing The Limits For Better" di Bandung, 10-12 Mei 2025.

Acara akbar tahunan ini dihadiri kurang lebih 300 anggota bersama sekitar 200 kendaraan Toyota Rush dari 32 Chapter yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Selain menjadi ajang silaturahmi antar anggota seluruh Indonesia, kegiatan utama jambore ini diisi oleh off Road Challenge.

Kegiatan itu melintasi wilayah Parongpong – Bandung. Kendaraan yang digunakan yakni Rush GR Sport sebagai kesempatan bagi para anggota untuk mencoba performa dan merasakan pengalaman dari salah satu lineup GR yang ada.

Seluruh peserta kemudian juga mendapat kesempatan service bersama di Wijaya Toyota Bandung, penanaman pohon, hingga Hybrid Experience bersama Toyota Zenix HEV.

“Secara pribadi dan mewakili komunitas TeRuCI, saya ingin menyampaikan terima kasih atas kehadiran seluruh member pada Jambore Nasional Ke-14 di Bandung," ujar Budhy Prihantoro selaku Ketua Umum Teruci, dikutip dari siaran pers, Rabu (14/5/2025).

Dia menambahkan berbeda dengan kegiatan sebelumnya, jambore ini diisi oleh Off Road Challenge, untuk merasakan excitement dari lineup produk GR. Berkat performanya yang apik. "Banyak testimoni positif dari para member akan kemampuan model ini di jalan raya maupun medan off road," ungkap Budhy.

Sebagai informasi tambahan, saat ini Teruci memiliki kurang lebih 32 chapter dan jumlah anggota terdaftar 4.500 orang di seluruh wilayah Indonesia.

Seluruh Acara yang digelar oleh TeRuCI didukung secara penuh oleh Toyota Astra Motor, Astra Daihatsu Motor, TCD Asia Pacific Indonesia, Beehave Pictures, Imboost Indonesia, Wijaya Toyota Bandung, Aisin Asia, NGK, HSR Wheel, Garasi ID, RAR, BGS.