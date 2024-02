Tampil di IIMS 2024, Daihatsu Berikan Diskon Tipis

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Mobil-mobil Daihatsu tidak mendapatkan diskon besar-besaran selama tampil di pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024.

Salah satu tenaga penjual Daihatsu mengatakan mobil Xenia mendapatkan diskon sebesar Rp7 juta untuk NIK tahun 2024. Harga mobil ini dipatok sebesar Rp224,45 juta.

Kemudian untuk mobil Daihatsu Terios mendapatkan diskon sebesar Rp7 juta dari jaringan dealer dengan tambahan Rp2 juta khusus untuk pameran IIMS 2024. Alhasil diskon untuk Terios mencapai Rp9 juta.

“Promo di sini aja dari dealer segitu, terus ada pameran kami tambahin Rp2 juta,” katanya di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Rabu (21/2/2024).

Mobil lain yang mendapatkan diskon adalah Daihatsu Sigra dengan besaran Rp3 juta, dan tambahan Rp2 juta khusus selama IIMS 2024. Harga untuk mobil ini dipatok mulai dari Rp138,2 juta.

Diskon serupa juga diberikan untuk mobil Daihatsu Ayla dengan harga jual mulai dari Rp136,8 juta.

Pada pameran IIMS 2024, Daihatsu menampilkan sebanyak lima unit display, terdiri dari model All New Xenia, New Terios, New Astra Daihatsu Sigra, Rocky dan All New Ayla. Area test drive juga disediakan di booth Daihatsu yang terletak di Hall D.

Selama pameran, konsumen juga berkesempatan untuk memperoleh hadiah langsung, diskon spesial, free admin, free insurance melalui Asuransi Astra, dan program lainnya selama pameran IIMS berlangsung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News