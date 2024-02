Mau Tukar Tambah Kendaraan di IIMS 2024, Begini Caranya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Momobil.id dan momotor.id yang merupakan marketplace jual-beli kendaraan baru dan bekas, kini turut hadir meramaikan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 yang berlangsung pada 15 - 25 Februari 2024.

Pada kesempatan ini, momobil.id dan momotor.id, menjadi Official Trade-in Partner untuk pertama kalinya. Hal ini tentunya mengukuhkan posisi momobil.id dan momotor.id sebagai mitra resmi tukar tambah kendaraan di acara otomotif terkemuka di Indonesia.

Head of Digital Center of Excellence Adira Finance Manuel Irwanputera, mengungkapkan bahwa momobil.id dan momotor.id merupakan solusi digital dari Adira Finance untuk beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan.

“Kami bangga menjadi bagian dari IIMS yang merupakan perhelatan akbar di Industri otomotif Indonesia, di mana mulai tahun ini sampai 3 tahun ke depan momobil.id dan momotor.id berpartisipasi sebagai Official Trade in Partner, MUFG dan Bank Danamon sebagai Official Bank Partner, dan Adira Finance sebagai Official Multifinance Partner,” ungkapnya dikutip pada Selasa (20/2/2024).

Dia berharap kehadiran tersebut bisa memberikan solusi bagi pelanggan yang ingin membeli kendaraan baru, tetapi ingin lebih mudah menjual kendaraan lama. “Kami memfasilitasi on the spot kebutuhan ini,” ujarnya.

Momobil.id dan momotor.id adalah platform layanan digital dari Adira Finance. Selama ajang IIMS berlangsung, terdapat tawaran menarik berupa inspeksi transparan dan penawaran harga terbaik maksimal dalam 1 jam.

Tidak hanya itu, bagi pelanggan yang mengunjungi booth tukar tambah momobil.id dan momotor.id juga berkesempatan untuk mendapatkan promo menarik lainnya. Bagi pelanggan yang ingin melakukan transaksi tukar tambah mobil di IIMS 2024, momobil.id menyediakan berbagai kemudahan serta penawaran eksklusif .

Sementara bagi pelanggan yang ingin tukar tambah motor lama melalui momotor.id berkesempatan mendapatkan cashback sampai dengan 1.100.000 adirapoin. Pelanggan juga bisa membeli motor menggunakan pembiayaan Adira Finance untuk mendapat keuntungan berupa potongan tenor sampai dengan 5 bulan untuk merek tertentu, serta fasilitas approval di tempat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News