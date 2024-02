Jajal Kemudi Suzuki Jimny 5-Door di IIMS 2024

Suzuki pamerkan 12 line up mobil, salah satunya Jimny 5-door yang baru saja diperkenalkan di pasar Indonesia pada 15 Februari lalu.

Bisnis.com, JAKARTA– PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menampilkan 2 arena penuh sensasi, yaitu di indoor booth Hall A2 bertema “The New Adventure of Mobility Experience” dan arena outdoor bertema “Jimny Adventure Experience” selama pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 yang berlangsung pada 15 hingga 25 Februari 2024.

Melengkapi line up mobil terbaru, booth Suzuki juga disertai dengan berbagai fasilitas serta area permainan interaktif yang semakin menambah keseruan kunjungan di booth Suzuki. Semakin memberikan sensasi bagi pengunjung, booth Suzuki turut dimeriahkan oleh pertunjukan musik dari band kenamaan asal Indonesia selama akhir pekan.

Menurut Harold Donnel, 4W Marketing Director PT SIS, Suzuki menyambut baik ajang pameran otomotif Indonesia yang menjadi wadah bagi agen pemegang merek (APM) untuk menampilkan keunggulan produk dan menjangkau masyarakat secara luas. “Tahun ini, Suzuki menghadirkan booth tematik petualangan yang kami yakini akan memukau pelanggan. Salah satu produk terbaru berupa model SUV legendaris yaitu Jimny 5-door juga dapat ditemui di booth kami selama 11 hari pameran,” jelas Harold, dikutip pada Sabtu (17/2/2024).

Suzuki pamerkan 12 line up mobil, salah satunya Jimny 5-door yang baru saja diperkenalkan di pasar Indonesia pada 15 Februari lalu. Agar pengunjung dapat mengeksplorasi Jimny 5-door, Suzuki telah menyiapkan sudut booth yang secara khusus didesain untuk menampilkan nuansa alam dan petualangan, dengan lima unit Jimny 5-door yang telah disematkan aksesoris bertema urban, camping, dan marine. Seluruh aksesoris tematik dapat dibeli saat melakukan pemesanan unit Jimny 5-door selama IIMS 2024.

Di area terpisah, terpajang pula 2 unit Jimny 5-door dan 1 unit Jimny 3-door di area Jimny Adventure Experience, berikut dengan instalasi jalur menantang yang didesain khusus untuk menonjolkan ketangguhan Jimny 5-door dalam melakukan aksi offroad, dimana pengunjung akan diajak untuk naik ke kursi penumpang Jimny 5-door yang dikemudikan oleh offroader profesional yang terlatih.

Selain SUV legendaris, Suzuki juga memamerkan tiga kendaraan hybrid unggulannya yaitu New XL7 Hybrid, Grand Vitara dan All New Ertiga Hybrid di indoor booth sebagai konsistensi Suzuki dalam menghadirkan mobil yang ramah lingkungan. Sebagai sarana pembuktian keunggulan dan kenyamanan yang ditawarkan lini hybrid Suzuki, pengunjung dapat melakukan uji coba langsung pada area test drive yang telah disediakan.

Melengkapi lini mobil passenger, Suzuki juga menampilkan Baleno, Ignis, dan S-presso untuk menyapa para pengunjung yang datang ke booth Suzuki Indonesia di IIMS 2024.

Selama berkunjung, calon pelanggan bisa menemukan beberapa fasilitas penunjang lain yang memberi pengalaman menyenangkan selama mengeksplor dan bertransaksi ke booth Suzuki. Bagi pengunjung yang membawa anak, tersedia Kids Playing Area yang dilengkapi dengan berbagai permainan anak dan Nursery Room bagi para ibu. Bagi pelanggan kami yang melakukan SPK juga akan dimanjakan dengan suasana dealing area yang nyaman dan tenang, serta suguhan snack dan minuman dari food and beverage corner.

Sebagai pemantik semangat petualangan, pengunjung juga dapat mengikuti berbagai permainan interaktif seperti Kinetic Run, Fortune Box, dan AI Photobooth yang menambah keseruan di area booth Suzuki. Energi pengunjung untuk mengeksplorasi produk Suzuki juga turut terjaga berkat penampilan dari band kenamaan Indonesia yang akan tampil di booth Suzuki selama akhir pekan, antara lain NTRL dan Andra and The Backbone.

“Kehadiran Suzuki di IIMS 2024 ini merupakan wujud komitmen kami untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat Indonesia. Untuk itu, kami berharap warga Jakarta dan sekitarnya merasa puas dengan lini mobil, program promosi, test drive, dan keseruan activity yang kami hadirkan selama 11 hari di Hall A2 JIExpo Kemayoran,” tutup Harold.

