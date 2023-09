Gelaran GIIAS Kerek Penjualan Honda pada Agustus 2023

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Honda Prospect Motor menyebut penjualan pada Agustus 2023 mengalami peningkatan berkat adanya ajang pameran GIIAS 2023.

Berdasarkan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan Honda secara wholesales pada Agustus 2023 mencapai 11.778 unit, naik 16,37 persen dibandingkan Juli 2023 sebanyak 15.821 unit.

Sementara untuk penjualan sepanjang Januari-Agustus 2023 tercatat mencapai 97.096 unit dengan pangsa pasar Honda mencapai 14,4 persen secara nasional.

Business Innovation and Marketing & Sales Director Honda Prospect Yusak Billy mengatakan penjualan mobil Honda pada Agustus 2023 didukung oleh pameran GIIAS 2023 seiring banyaknya lini produk favorit konsumen yang ditampilkan oleh Honda.

“Kami bersyukur karna dalam ajang pameran ini, lini produk Honda disambut dengan sangat baik oleh para konsumen terlebih dengan kehadiran model baru kami yaitu All New Honda CR-V,” ujar Billy kepada Bisnis, Selasa (12/9/2023).

Dalam pameran GIIAS 2023, Honda resmi meluncurkan dua type baru dari model Honda CR-V yang terdiri dari varian BBM dan hybrid.

Varian untuk All New Honda CR-V RS e:HEV ini dibanderol dengan harga Rp799,9 juta, sedangkan All New Honda CR-V 1.5L VTEC Turbo atau varian BBM dibanderol dengan harga Rp739,9 juta.

Lebih lanjut, Billy mengatakan Honda Brio menjadi model yang paling laris pada Agustus 2023, dan disusul oleh model-model SUV seperti Honda HR-V dan Honda WR-V.

Dia pun optimistis tren penjualan akan terus berlanjut pada bulan-bulan berikutnya seiring akan dilaksanakannya pameran GIIAS 2023 di wilayah regional.

“Kami juga berupaya untuk memberikan program penjualan yang menarik bagi konsumen yang ingin memiliki produk Honda,” tuturnya.

