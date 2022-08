Honda Prospect Motor Berhasil Jual 1.965 Unit saat GIIAS 2022

Bisnis.com, JAKARTA - PT Honda Prospect Motor mencatatkan penjualan sebanyak 1.965 unit selama gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022.

Business Innovation and Sales & Marketing Director Yusak Billy mengatakan penjualan Honda di GIIAS kali ini lebih tinggi 30 persen dibandingkan penjualan Honda pada GIIAS tahun lalu.

"Angka yang kami umumkan merupakan angka penjualan yang dilakukan di booth Honda selama pelaksanaan GIIAS 2022, dan telah memenuhi prosedur administrasi dengan booking fee," ujar Billy, Senin (22/7/2022)

Billy menambahkan setiap pemesan yang terjadi di Booth Honda sudah memenuhi prosedur administrasi, ini pun dilakukan untuk memastikan setiap pesanan konsumen di GIIAS dapat dipenuhi dalam waktu yang lebih cepat, sehubungan dengan kondisi pasokan yang saat ini masih belum stabil.

Honda Brio menjadi model Honda dengan penjualan sebesar, yaitu sebanyak 676 unit atau 35 persen dari total pemesanan pada ajang di GIIAS 2022. Model lain yang banyak dipesan adalah All New Honda HRV sebesar 501 unit, kemudian diikuti oleh All New Honda BR-V sebesar 454 unit.

Selain dari sisi penjualan, pada GIIAS kali ini Honda Civic RS berhasil menjadi mobil terfavorit untuk kategori sedan. Honda Civic RS merupakan salah satu display mobil yang ditampilkan di booth Honda dengan warna andalannya yaitu Ignite Red Metallic.

