Tambah Portofolio EV, Indomobil (IMAS) Semakin Rapat ke Otomotif China

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (IMAS) melalui anak usahanya semakin menambah portofolio produk otomotif buatan China.

IMAS tercatat menggandeng beberapa beberapa pabrikan China untuk melengkapi line up EV (Electric Vehicle) baik untuk roda dua maupun roda empat.

Sebelumnya, Indomobil melalui anak usahanya, yakni PT Indomobil Emotor International (IEI) bertindak sebagai distributor eksklusif untuk skuter listrik, sepeda listrik, dan sepeda motor roda tiga listrik merek Yadea di Indonesia.

Sementara itu, impor dan perakitan sasis completely knocked down (CKD) merek Yadea juga berada di bawah naungan Indomobil melalui PT National Assemblers dengan Wuxi Yadea ExportImport Co., Ltd. sebagai prinsipal.

Sejauh ini beberapa motor listrik Yadea yang telah dipasarkan adalah Yadea G6 Lite, Yadea E8s Pro, dan Yadea T9. Masing-masing model tersebut dibanderol seharga Rp27,5 juta, Rp23,9 juta, dan Rp21,5 juta.

Direktur Indomobil Emotor Internasional, Gerry Kertowidjojo mengatakan industri otomotif Indonesia yang bergerak ke arah elektrifikasi ditambah pasar sepeda motor listrik yang meningkat membuat Indomobil turut menghadirkan kendaraan listrik.

Melalui jaringan Indomobil yang sudah terbesar di beberapa kota besar Indonesia, dia menyebut Yadea diharapkan dapat menjangkau konsumen seperti Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan dengan cepat.

"Indomobil benar-benar serius untuk mengembangkan industri sepeda motor listrik di Indonesia. Diawali dengan menghadirkan line up produk yang sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen Indonesia, Yadea juga berkomitmen mengembangkan jaringan resmi serta layanan purna jual kami," tutur Gerry beberapa waktu lalu.

Teranyar, untuk pasar roda empat khususnya mobil listrik, Indomobil melalui PT Indomobil Wahana Trada merupakan Agen Pemegang Merek (APM) untuk Maxus yang baru saja memamerkan kendaraan listrik Maxus MIFA 9 pada GIIAS 2023.

MIFA 9 merupakan kendaraan listrik MPV 7 seater yang dijual seharga Rp1,42 miliar melalui lima jaringan outlet di wilayah Jabodetabek.

SAIC Maxus Automotive Co., Ltd selaku prinsipal Maxus yang berasal dari China memiliki penjualan dan jaringan layanan di 73 negara dengan penjualan hingga 191.000 unit kendaraan sepanjang 2022.

Selain itu, Indomobil memiliki kemitraan dengan Great Wall Motor Company Limited asal China yang memiliki tiga merek, yakni Haval, Ora dan Tank. Ketiga produk dengan model mobil listrik pun telah diluncurkan dalam pameran GIIAS 2023.

Untuk memasarkan produk GWM, Indomobil menggandeng Inchcape plc dengan membentuk usaha patungan. Inchcape menggenggam 70 persen saham, sedangkan 30 persen sisanya dipegang oleh Indomobil.

Direktur Utama Indomobil, Jusak Kertowidjojo mengatakan GWM memiliki pengalaman yang solid dalam bisnis kendaraan listrik, sehingga menjadi peluang meningkatkan jumlah EV di Indonesia.

"Kami sangat bersemangat atas kemitraan dengan mitra strategis kami, Inchcape, untuk menghadirkan kendaraan energi baru GWM di Indonesia,” ujarnya.

Haval merupakan kendaraan jenis SUV yang ditawarkan oleh GWM, sedangkan Tank merupakan kendaraan jenis off-road, dan Ora merupakan kendaraan listrik. Rencananya tiga produk ini akan mulai dijual pada kuartal I/2024.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News