Simak Skema Kredit Toyota New Alphard dan RAV4 GR PHEV di Auto2000

Toyota Astra Motor meluncurkan Toyota All New RAV4 GR Sport PHEV dan Toyota New Alphard pada GIIAS 2023.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Toyota Astra Motor (TAM) resmi meluncurkan produk Toyota All New RAV4 GR Sport PHEV dan Toyota New Alphard. Produk itu bakal menambah pilihan konsumen untuk pasar Indonesia, khususnya mobil elektrifikasi yang ramah lingkungan.

Aftersales Business Division Head Auto2000 Nur Imansyah Tara mengatakan pihaknya menawarkan kemudahan dari sisi pembiayaan serta layanan aftersales terintegrasi untuk produk anyar AutoFamily tersebut.

“Seperti trade in, skema pembelian baik cash maupun kredit, layanan aftersales yang semuanya terintegrasi sebagai one stop shopping,” kata Imansyah seperti dikutip dari siaran pers, Sabtu (12/8/2023).

Toyota All New RAV4 GR Sport PHEV

Toyota All New RAV4 GR Sport PHEV merupakan SUV yang disiapkan untuk AutoFamily, dengan nuansa sporty Gazoo Racing yang dikombinasikan dengan teknologi elektrifikasi Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV).

Punya dimensi panjangnya 4.600 mm, dengan lebar 1.855 mm dan tinggi 1.690 mm, All New RAV4 GR Sport PHEV memiliki mesin A25A-FXS 4 silinder segaris 16 katup DOHC 2.500 cc berteknologi plug-in hybrid. Tenaga maksimalnya mencapai 136 kW per 6.000 rpm dengan torsi 227 kW per 3.200-3.700 rpm.

Untuk baterai hybridnya Lithium-ion berkapasitas 18,1 kWh, di mana dalam kondisi baterai penuh bisa melaju sejauh 65 kilometer, dengan kecepatan sampai 180 km per jam.

Fitunya sendiri terdapat shift switch-sequential, dengan mode Eco + Paddle. layar MID berukuran 12,3 inch Full TFT, Audio 10,5 inch JBL-Premium Speaker, Integrated Sport Driving, Wireless Charger, dengan sentuhan exclusive sport seat.

Sementara untuk fitur keamanan dan keselamatan, ada Electric Parking Brake dengan Brake Hold, SRS Airbag, ABS, Electronic Brake Distribution (EBD), Vehicle Stability Control (VSC), Traction Control, Back Guide Monitor, Parking Support Brake (PKSB), Hill Start Assist (HSA), Rear Cross Traffic Alert (RCTA), Cruise Control, Anti Theft System, dan tire Pressure Warning System (TPWS). Ada juga paket TSS 2 seperti Pre- Collision System (PCS), Dynamic Radar Cruisine Control (DRCC), Lane Tracing Assist (LTA), Automatic High Beam (AHB).

Skema Kredit Toyota All New RAV4 GR Sport PHEV

Auto2000 memberikan beragam jenis cara pelayanan bagi AutoFamily yang mau melakukan pembelian untuk Toyota All New RAV4 GR Sport PHEV, berikut simulasi skema kreditnya (harga dan skema sewaktu-waktu dapat berubah).

ALL NEW RAV4 PHEV

Harga = Rp 1.150.000.000

TDP = Rp 232.150.000 (20%)

Angsuran = Rp 24.467.000 x 60 (5 Tahun ADDB)

Toyota New Alphard

Mobil ini menawarkan konsep comfortable dynamic performance di mana bisa memberikan kenyamanan kepada AutoFamily ketika bekerja atau bersantai di dalam New Alphard, khususnya ketika mobil sedang berjalan.

Soal dimensi, New Alphard memiliki panjang 5.010 mm, lebar 1.850 mm, tinggi 1.945 mm, dan wheelbase 3.000 mm. Kemudian untuk tinggi interior New Alphard mencapai 1.380 mm. Sementara untuk tambahan fitur terbaru, terdapat Voice Command Power Backdoor, Driving Monitoring System, DVR Integration dengan Smartphone, dan 14 inch Rear Seat Entertainment.

Dan pada bagian interior, terdapat Ceiling Storage, Interior Lighting, Rear Seat Side Shade, dan ruang penyimpanan di bagian bawah kursi depan. Penghuni kabin dimanjakan dengan fitur Power Long-Slide Seat, meja multifungsi, Detachable Smartphone-like Remote Control.

Masuk ke urusan dapur pacu, New Alphard menggunakan mesin bensin 2.5 liter 2AR-FE 4 silinder segaris dengan power maksimal 134 kW (182 Ps) / 6.000 rpm, dengan torsi 235 Nm. Pada varian Hybrid dipasang mesin berkode A25A-FXS berkapasitas 2.5 liter bertenaga 140 kW (190 Ps) dam torsi 239 Nm. Kedua varian tersebut menggunakan transmisi CVT.

Harga dan Skema Cicilan Kredit Auto2000

Berikut gambaran skema kredit Toyota New Alphard di Auto2000 dengan down payment (DP) 20% (harga dan skema sewaktu-waktu dapat berubah).

NEW ALPHARD 2.5 X CVT (Non Premium Color)

OTR Jakarta Plat B = 1.356.100.000

TDP = 272.770.000

Angsuran = 27.870.000 x 60 (5 Tahun ADDB)

NEW ALPHARD 2.5 X CVT (Premium Color)

OTR Jakarta Plat B = 1.359.600.000

TDP = 273.470.000

Angsuran = 27.940.000 x 60 (5 Tahun ADDB)

NEW ALPHARD 2.5 G CVT (Non Premium Color)

OTR Jakarta Plat B = 1.578.800.000

TDP = 317.310.000

Angsuran = 32.440.000 x 60 (5 Tahun ADDB)

NEW ALPHARD 2.5 G CVT (Premium Color)

OTR Jakarta Plat B = 1.582.300.000

TDP = 318.010.000

Angsuran = 32.520.000 x 60 (5 Tahun ADDB)

NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT (Non Premium Color)

OTR Jakarta Plat B = 1.657.000.000

TDP = 332.950.000

Angsuran = 34.050.000 x 60 (5 Tahun ADDB)

NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT (Premium Color)

OTR Jakarta Plat B = 1.660.500.000

TDP = 333.650.000

Angsuran = 34.120.000 x 60 (5 Tahun ADDB)

