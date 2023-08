Ramah di Kantong, Biaya Perawatan New XL 7 Hybrid Rp15 Ribu per Hari

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA- Teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki atau SHVS yang disematkan pada New XL 7 Hybrid memberikan dampak efisiensi besar terhadap konsuen. Bahkan, biaya perawatan diklaim hanya Rp15 ribu per hari.

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menyebutkan bahwa calon konsumen yang tertarik membeli kendaraan hybrid tidak perlu risau, karena hanya perlu merogoh kantong sebesar Rp15 ribuan per harinya. Tentunya hal ini membuat New XL7 Hybrid ramah lingkungan dan ramah di kantong.

Menurut Hariadi, Asst. to Dept. Head 4W Sales PT SIS, keseragaman gerak antara pemerintah dan pelaku industri menuju Indonesia yang lebih ramah lingkungan nampaknya semakin berbuah manis. Terbukti lewat respons positif masyarakat menyambut varian kendaraan hybrid yang beredar di pasar otomotif.

Data Suzuki sendiri menunjukkan 64 persen permintaan unit XL7 menyasar tipe New XL7 Hybrid yang sudah dilengkapi teknologi SHVS yang lebih ramah lingkungan dan efisien.

Seiring semakin maraknya teknologi ramah lingkungan, Hariadi mengungkapkan ada banyak hal yang perlu diperhatikan konsumen agar optimal memilih produk untuk irit emisi sekaligus hemat biaya.

Paling awal, konsumen bisa memilih fitur sesuai kebutuhan. Semakin banyak fitur yang disematkan, maka sejalan pula dengan kenaikan harga sebuah unit. Penting untuk memilah fitur mana saja yang akan menambah nilai sebuah kendaraan dan meningkatkan kenyamanan berkendara.

Hal penting lainnya yaitu reputasi merek dan layanan purnajual. Faktor krusial lainnya dalam menentukan pilihan kendaraan adalah biaya jangka panjang yang akan dihadapi konsumen, atau lebih akrab disebut sebagai biaya kepemilikan.

“Kami menghadirkan New XL7 Hybrid sebagai kendaraan keluarga yang berkelanjutan, dari segi ramah lingkungan maupun biaya kepemilikan. New XL7 Hybrid ini juga memiliki masa garansi Lithium-Ion Battery hingga 8 tahun atau 160 ribu kilometer sebagai wujud komitmen dari Suzuki akan jaminan ketahanan Lithium-Ion Battery dan layanan aftersalesnya,” ungkap Hariadi.

Konsumen juga perlu menomorsatukan biaya perawatan berkala, karena di sinilah letak efisiensi paling besar tetapi kadang terlupakan. Suzuki sendiri memberikan program free service bagi pelanggan New XL7 Hybrid hingga jarak tempuh 50.000 km.

Dalam jangka waktu 5 tahun atau jarak tempuh hingga 100.000 km, biaya service baru akan muncul ketika mobil sudah mencapai 40.000 km dan 60.000 hingga 100.000 km. Besarnya total biaya perawatan berkala New XL7 Hybrid hingga jarak 100.000 km yaitu Rp6.465.500,- atau Rp3.542,- per hari untuk transmisi otomatis (AT). Sedangkan untuk transmisi manual (MT), berkisar pada angka Rp6.587.300,- atau Rp3.609,- per hari.

Hal lain yang semestinya diperhatikan dan dijadikan bahan pertimbangan ialah Biaya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Terdapat perbedaan harga antara transmisi otomatis (AT) dan manual (MT). Untuk New XL7 Hybrid transmisi otomatis (AT), pajak tahunannya dikenakan Rp4.326.000,- per tahun atau jika diakumulasikan selama 5 tahun dan dibagi per hari maka biayanya berkisar Rp11.852,- per hari.

Kemudian untuk New XL7 Hybrid transmisi manual (MT), pajak tahunannya dikenakan Rp4.187.000,- per tahun atau jika diakumulasikan selama 5 tahun dan dibagi per hari maka biayanya berkisar sebesar Rp11.471,- per harinya. New XL7 Hybrid mendapat keringanan pajak karena memenuhi persyaratan program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News