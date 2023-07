BMW Bakal Boyong 24 Unit Model Terbaru di GIIAS 2023

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — BMW Indonesia akan memboyong 24 unit model terbarunya, termasuk All-New BMW X1 yang baru saja diluncurkan, ke gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 pada 10-20 Agustus 2023 mendatang.

Director of Communications BMW Group Indonesia Jodie O’tania mengatakan, pihaknya akan membawa tema 'The Next Level of Luxury' dengan menghadirkan seluruh kendaraan premium mulai dari seri 8, 7, dan X7.

“Kami akan menghadirkan semua kendaraan mewah dari kendaraan premium BMW mulai dari seri 8, 7, X7 yang semua akan kami hadirkan di situ. Jadi akan ada lagi satu lagi bintangnya lagi nantinya,” ujar Jodie di Jakarta, dikutip Minggu (30/7/2023).

Demi mempertahankan posisi sebagai pemimpin dalam kemewahan progresif, BMW akan memberikan pengalaman berkendara yang menawarkan kemewahan mulai dari sistem hiburan terbaik dan ruang kabin mewah, menampilkan kursi pijat, dan sentuhan eksklusif lainnya.

BMW Indonesia juga menyiapkan berbagai program istimewa yang hanya bisa didapatkan eksklusif pada saat GIIAS 2023. Beberapa produk yang mendapatkan program istimewa tersebut adalah BMW X5 xDrive40i xLine, BMW 218i Gran Coupé M Sport, BMW 320i M Sport, BMW 520i M Sport, dan BMW iX xDrive40 Sport.

Selain itu, model All-New BMW X1 yang baru meluncur pada Jumat (28/7/2023), juga akan turut dipamerkan pada GIIAS 2023.

“Jadi di GIIAS di tanggal 10 Agustus itu adalah pertama kali penampilan X1 secara publik,” tuturnya.

All-New BMW X1 dibekali teknologi BMW TwinPower Turbo berupa turbocharger, high precision injection, VALVETRONIC fully variable valve timing, Double-VANOS variable camshaft timing.

Selain itu, BMW X1 memiliki kapasitas mesin 1.499 cc dengan tenaga maksimum 156 horsepower (hp), dan torsi maksimum 230 newton meter (Nm). Akselerasi dari BMW X1 dapat mencapai 100 dalam kurun waktu 9 detik.

Dari sisi desain eksterior, BMW X1 dilengkapi xLine dengan Kidney grille frame dalam Pearl Chrome, paket peralatan package, 18 inci roda aerodinamis 866 Bicolour, satinated rel atap alumunium, dan exterior line Satin Aluminium

Sementara dari desain interior, BMW X1 menggunakan interior tim finishers berbahan alumunium ‘mesheffect’, dan panel instrumen yang mewah.

Harga BMW X1 untuk off-the-road dipatok seharga Rp877 juta, sedangkan rekomendasi harga untuk on-the-road seharga Rp970 juta.

